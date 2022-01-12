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/671937/وزيرة-التخطيط-منتدى-شباب-العالم-منصة-حوار-وجسر-تواصل-مع-الشباب-باعتبارهم-يمثلون-الحاضر-والمستقبل-لكل-خطط-التنمية-داخل-الدولة-والعالم-بعد-الجائحة-اصبح-لديه-تغيير-في-الأولويات

12:15 م - الأربعاء 12 يناير 2022

تحدثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على هامش مشاركتها بالنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبجلسة تجارب تنموية في مواجهة الفقر.

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وقالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إن عقد منتدى شباب العالم هذا العام وسط تلك الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم يأتي تأكيدًا على أهمية استمرار الحياة، ويعطى رسالة مهمة للعالم بأن المنتدى أصبح منصة دولية تجمع كل الشباب بهدف التواصل والتشاور حول الموضوعات المختلفة، مشيرة إلى أن هذه التجربة المصرية الخالصة التي يلتقي فيها كل المسئولين مع الشباب المصري والعالمي تعد منصة حوار وجسر تواصل مع الشباب باعتبارهم يمثلون الحاضر والمستقبل لكل خطط التنمية داخل الدولة.

وزيرة التخطيط: منتدى شباب العالم منصة حوار وجسر تواصل مع الشباب

وأشارت السعيد إلى أن التجربة العملية المصرية في التعامل مع جائحة كورونا كانت لديها أولوية في الحفاظ على صحة المواطن، مع استمرار عجلة النشاط الاقتصادي والتنمية في كل المشروعات القومية، وهو ما ساعد على تحقيق التوازن المطلوب خلال مواجهة الجائحة، مؤكدة أن الحفاظ على الاقتصاد ومسيرة التنمية والعمالة والكيانات الاقتصادية بالدولة، يعد أمن قومي لدى الدولة المصرية.

وزيرة التخطيط: العالم بعد الجائحة أصبح لديه تغيير في الأولويات

وحول المحاور الرئيسية لنسخة منتدى شباب العالم هذا العام –الإبداع والسلام والتنمية- أوضحت وزيرة التخطيط أن العالم بعد الجائحة أصبح لديه تغيير في الأولويات، مشيرة إلى أن قضايا الإبداع والابتكار والتكنولوجيا هي قضايا مهمة”.

التعجيل في امور الرقمنة والتكنولولجيا للتعامل مع تداعيات ازمة كورونا

وتابعت السعيد أن جائحة كورونا وما فرضته من ظروف إغلاق جزئي وكلي لبعض القطاعات قد فرضت على العالم الإسراع والتعجيل ببعض الأمور والقضايا مثل قضية التكنولوجيا والرقمنة والتحول الرقمي.

أهمية مناقشات ضايا المناخ بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ

ونوهت وزسيرة التخطيط إلى إجراء العالم حاليًا لبعض الاجتماعات بشكل افتراضي، كما أن منتدى الشباب هذا العام جزء من جلساته تتم أيضا عن بعد، مؤكدة أهمية قضية المناخ والحفاظ عليه.