/671939/النائب-أحمد-أبو-زيد--منتدى-شباب-العالم-حدث-عالمى-وفرصة-ذهبية-للشباب

أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، أن العالم أجمع ينظر إلى مصر ويتابع الحدث العالمى الهام على أرض السلام بشرم الشيخ منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى يعد فرصة ذهبية لفتح آفاق جديدة أمام شباب مصر والعالم ، حيث المنصة الأكبر للشباب في العالم ، منصة الحوار والتواصل وتبادل الرؤي واكتساب خبرات جديدة ، وبحث قضايا محورية هامة في ظل حضور كبار صانعي القرار والمُفكّرين حول العالم

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وقال النائب أحمد أبو زيد أن تنظيم منتدى شباب العالم وانعقاده في نسخته الرابعة لتتحدث مدينة شرم الشيخ بكل لغات العالم نجاح كبير للدولة المصرية في هذا التوقيت وبعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا العالمية.

أحمد أبو زيد: المنتدي يؤكد مدى حرص واهتمام القيادة السياسية المصرية بالشباب

وأضاف أن هذا الحدث العالمى يؤكد مدى حرص واهتمام القيادة السياسية المصرية بالشباب ودعمهم لقيادة المستقبل وتقديم كل الإمكانيات التي تؤهلهم فكرياً وسياسياً وثقافياً حتى يتم الاستفادة من هؤلاء الكوادر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدولة.

فعاليات اليوم الثالث من منتدي شباب العالم

هذا ووصل الرئيس السيسي لمقر انعقاد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ.

وشارك الرئيس السيسي في جلسة نقاشية بعنوان "تجارب تنموية في مواجهة الفقر" المنعقدة الآن ضمن فاعليات اليوم الثالث لأعمال منتدى شباب العالم، المنعقد في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، وسط مشاركة شبابية من مختلف دول العالم.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.