/671942/هنفضل-نشتغل-حتى-نقضي-عليه-أبرز-12-تصريح-للرئيس-السيسي-بجلسة-تجارب-تنموية-لمواجهة-الفقر

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة نقاشية بعنوان “تجارب تنموية في مواجهة الفقر” والتي تم عقدها منذ قليل ضمن فاعليات اليوم الثالث لأعمال منتدى شباب العالم، المنعقد في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، وسط مشاركة شبابية من مختلف دول العالم.

دوت الخليج

وأدلى الرئيس السيسي بعدد من التصريحات الهامة خلال كلمته بالجلسة النقاشية نرصدها في التقرير التالي:

أبرز تصريحات السيسي اليوم بمنتدى شباب العالم

هنفضل نشتغل ونشتغل حتى نقضى على الفقر فى مصر

الفقر بيدخل البلاد فى متاهات يصعب الخروج منها

أنفقنا 400 مليار دولار للخروج من متاهة الفقر

عملنا 300 ألف وحدة سكنية للمواطنين رغم ظروفنا المتواضعة

الفقر جائحة يدمر المستقبل والحاضر ويصيب الدول بفقدان الأمل

عندنا تواصل حقيقي بين الحكومة والمواطنين.. مابنخبيش عليهم حاجة

تأثير جائحة كورونا على مصر غير باقى الدول

راهنت على تحمل الشعب للإصلاح الاقتصادى رغم تخوف الحكومة

على المؤسسات الدولية أن تدرك أن أعباء القروض مرتفعة وخلونا نعيش الغلابة

مصر دولة شابة.. وتعاملنا بانضباط شديد مع جائحة كورونا

قولت للمصريين: "أديك إعانة ولا منحة ولا عمل.. احنا اخترنا العمل"

حياة كريمة خطوة من الف خطوة لسه هنعملها

كلمة الرئيس السيسي بجلسة ” تجارب تنموية في مواجهة الفقر “

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة :"أوجه التحية لشباب مصر لأن المنتدى كان أحد أفكار شباب مصر، وحياتة كريمة التي تعتبر الأن نموذج ملهم كان أيضًا أحد أفكار شباب مصر".

السيسي : أوجه الشكر لشباب مصر لأنهم أصحاب فكرة المنتدى.. وحاربنا الفقر للخروج من متاهة التخلف

وأضاف "السيسي" :"الفقر في بلادنا وبلاد كثيرة يرتكز جزء كبير منها في أفريقيا، الفقر يدخل البلاد في متهات التخلف والجهل، ويستهلك طاقتها، مثلث الفقر والتخلف والجهل يصعب على أي حد الخروج منه بسهولة، وأنا بقول الكلام ده لأن الشباب المموجود هنا لابد أن يعرف أن مصر في 2011 كانت على وشك الانهيار الكامل من 10 سنين، حتى حين تمت اجراءات وانتخابات جاءت حكومة وقيادة الشعب لم يستطع تحمل أدائها لمدة عام وخرج في الشوارع ضدها، وحين توليت المسؤولية كان شغلي الشاغل هو محاربة الفقر والعمل بإتقان وإيمان، ولم يكن هناك حل آخر".

خطة مصر للخروج من الفقر :

وتابع رئيس الجمهورية السيسي :"خلال 7 سنوات كان حجم الإنفاق من أجل الخروج من متاهة الفقر أكثر من 6 تريليون جنيه حوالي 400 مليار دولار، وعدد الشركات وصل إلى 4500 شركة، ويمكننا القول إن مصر أدارات الموقف في الجائحة بتوازن بين الاجراءات الاحترازية والعمل بلا توقف، والفقر خطر أكبر بكثير من الجائحة، لأنه جائحة تدمر دون توقف".

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة :”تضافر الجهود بين الدولة وبين مبادرة حياة كريمة انشأنا خلالها ما يقرب من 300 ألف وحدة سكنية ويستمر العمل دون توقف حتى نقضي على الفقر تمامًا، خاصة وأن الفقر متعدد لا يحتاج أموال فقط ولكن يحتاج اجراءات متكاملة تحقق معالجة هذا الفقر المتعدد، من سكن وصحة ودخل وتعليم”.

الرئيس السيسي : أنشأنا 300 وحدة سكنية من خلال مباردة حياة كريمة وهدفنا إخراج المصريين من حالة العوز

وأضاف “السيسي” :”الـ300 ألف وحدة كنا نعمل على تجهيزهم من البناء إلى الفرش والتجهيز الكامل الذي يسمح للعيش فيها مباشرة، رغم أننا لسنا من الدول الغنية مثل امريكا وانجلترا، ولكن قولنا لابد أن نبني مساكن كريمة للمواطنين ونخرجهم من حالة العوز والفقر التي يعانون منها”.

مخاطر الاقتراض :

وتابع رئيس الجمهورية :”اخذنا عهد أن نستمر في العمل دون توقف أو غفلة أو نوم حتى نصل بمصر إلى أعلى مستوى، لأن المخاطر الموجودة في إفريقيا كثيرة، والبنوك التي تعطي قروض تكون تكلفة مخاطر الائتمان الخاصة بها عالية جدًا، وإذا سلكنا هذا الطريق لن نخرج أبدًا من الفقر، ولكن هدنا نحنا أو نوفر العيش الكريم للغلابة”.

الرئيس السيسي: حياة كريمة خطوة من الف خطوة مما ستقوم به الدولة

قال الرئيس السيسي أن اطلاق مبادرة وحوافز بمقدار 100 مليار جنيه لمواجهة الجائحة، جاء من أجل التعزيز والدعم والحفاظ على الشركات القائمة بالفعل والعمالة الموجودة بداخلها.

وتابع الرئيس السيسي:" قولنا هنتحرك بالعمل وهنخفف من اثار الجائحة الاقتصادية، والتعامل بانضباط شديد مع الضوابط الصحية، ولو احتجنا الاغلاق كنا هنعمل".

وعن حياة كريمة قال الرئيس السيسي:" كل اللي بنعمل في مصر خطوة من الف خطوة مما ستنفذه الدولة، وده تقدير لموقف نعيش فيه".

الرئيس السيسي راهنت على الشعب المصري

وتابع:" انا كنت مراهن على الشعب المصري والمرأة المصرية،في تحمل اثار برنامج الاصلاح الاقتصادي، حيث ان تعامل المصريين مع الصدمة كان ايجابيا".