/671945/النائب-أحمد-رمزي-يشارك-في-جلسة-تجارب-تنموية-في-مواجهة-الفقر-بمنتدى-الشباب

شارك النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في جلسة نقاشية بمنتدى شباب العالم بعنوان«تجارب تنموية في مواجهة الفقر»ن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم، وبمشاركة 196 دولة حول العالم.

دوت الخليج منتدي شباب العالم هذا ووصل الرئيس السيسي لمقر انعقاد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ ولمدة 4 أيام فى الفترة من 10: 13 يناير 2022. عن منتدى شباب العالم منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

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