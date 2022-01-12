/671948/تفاصيل-فيلم-ذاكرة-ممتلئة-للمخرج-أدولف-العسال-قبل-مشاركته-في-إكسبو-2020

يشارك المخرج أدولف العسال في فعاليات إكسبو 2020، وذلك من خلال فيلمه القصير الذي يحمل اسم ذاكرة ممتلئة، والذي يُعرض في جناح لوكسمبورغ - Luxembourg Pavilion في الفترة ما بين 15 وحتى 30 يناير، ولهذا سافر في الساعات الماضية.

فيلم ذاكرة ممتلئة

ويقوم ببطولة الفيلم القصير ذاكرة ممتلئة النجم السوري مازن حاج قاسم، وتدور أحداثه حول ‎زياد وهو شاب سوري غادر بلاده خلال الحرب قبل عشرة سنوات. يفتقد حياته القديمة وهو متحمس للغاية لزيارة شقيقه له. يريد زياد أن يُظهر لأخيه كيف هي الحياة في أوروبا، لكن عليه أن يواجه الحقيقة المظلمة بشأن ماضيه وما حدث له في الوطن.

المخرج المصري اللوكسمبورغي أدولف العسال في إكسبو 2020

كما أن إكسبو 2020 يستمر حتى 31 مارس 2022، ويعتبر Luxembourg Pavilion وهو مشروع فني مبنيّ على تواصل العقول - Connecting Minds، من خلال دعوة 8 فنانين من 7 تخصصات فنية مختلفة ليتعاونوا في سلسلة من الاعمال الفنية الجماعية متعددة التخصصات، ويمثّل أدولف العسال التخصص السينمائي.

إكسبو 2020

إكسبو الدولي هو أحد أقدم الفعاليات الدولية وأكبرها على الإطلاق، حيث يُقام كل خمس سنوات ويستمر لمدة ستة أشهر، ويعتبر إكسبو 2020 دبي هو الأول الذي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويضم المعرض أكثر 192 دولة و200 مشارك، من بينهم دول ومنظمات متعددة الأطراف وشركات ومؤسسات تعليمية من مختلف أنحاء العالم مشاركتها في إكسبو 2020.

أفلام المخرج أدولف العسال

ومؤخرًا وصل فيلم سوّاح للمخرج أدولف العسال إلى 34 جائزة دولية خلال مشاركته في أكثر من 100 مهرجان سينمائي دولي، كما وتصدّر أعلى المشاهدات على منصة نتفلكس وقت إطلاقه، وتدور أحداث الفيلم في 4 دول مختلفة، كما أنه ناطق بـ 6 لغات مختلفة، ويقوم ببطولة الفيلم النجم المصري كريم قاسم، تأليف الكاتب الهندي دنيس فوون، ومن إخراج ادولف العسال، كما خاض أدولف تجربة مختلفة من خلال دراما كوميدية في المسلسل البلجيكي BARAKI والذي تولّى إخراج 5 حلقات من المسلسل.

من هو المخرج أدولف العسال؟

وُلد المخرج أدولف العسال في الإسكندرية بمصر، وقضى فترة طفولته بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ولوكسمبورغ، بعد حصوله على الماجستير في صناعة السينما من جامعة Kingston بالمملكة المتحدة عام 2008، أخرج فيلمه القصير LA FAMEUSE ROUTE عام 2011 لينافس به في أكثر من 20 مهرجان حول العالم وحصل على 5 جوائز، ثم الفيلم القصير MANO DE DIOS الذي شارك في أكثر من مهرجان سينمائي، وفي 2012 أنتج وأخرج أولى أفلامه الروائية الطويلة LES FAMEUX GARS، كما تولى مسؤولية توزيعه بالدول الناطقة بالفرنسية، وبفيلم سوّاح – SAWAH أكمل ثاني أفلامه الروائية الطويلة، والذي نافس في أكثر من 100 مهرجان سينمائي وحصد 34 جائزة، وينتظر أدولف إطلاق فيلمه الروائي الطويل HOOPED خلال عام 2023، بجانب إخراجه لـ 5 حلقات من المسلسل البلجيكي الكوميدي BARAKI الذي عُرض في 2021.

ويعتبر أدولف من صنّاع السينما الذين تم اختيارهم ضمن Berlinale Talents وEAVE (European Audiovisual Entrepreneur)، كما تخرّج من Screen Leaders، أدولف هو عضو في أكاديمية الفيلم الأوروبي - European Film Academy ويعمل في الجزء الإبداعي من جناح لوكسمبورغ في معرض Expo 2020 بدبي.