«خلونا نعيّش الغلابة».. الرئيس السيسى يتحدث عن محاربة الفقر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى على هامش جلسة نقاشية بمنتدى شباب العالم تحت عنوان: "تجارب تنموية فى مواجهة الفقر"، ضمن فعاليات اليوم الثالث، عن التجربة المصرية فى محاربة الفقر.





وقال الرئيس السيسى، خلال كلمته، إن وجود 60% من الفقراء فى العالم بالقارة الإفريقية، يدفعنا إلى "لا ننام ولا نغفل إلا لما نتجاوزه بالعمل والعمل والعمل".

وقال الرئيس لمؤسسات التمويل الدولية: الائتمان منخفض التكلفة للدول الإفريقية ضرورة كبيرة جدًا، نظرًا لوجود مخاطر فى تلك القارة، متابعًا: "عمرنا ما هنخرج من الفقر طول ما الائتمان مرتفع التكلفة على الدول الفقيرة ومنخفض على الدول الغنية.. خلونا نعيش الغلابة".

وأوضح أن الدولة المصرية ستظل تعمل حتى تُخرج المواطنين من دائرة الفقر، مؤكدًا أن الـ300 ألف وحدة سكنية التى تم تخصيصها لعدد من المواطنين، تم تجهيزها وفرشها فى دولة ظروفها الاقتصادية متواضعة، وأن الدولة تحركت للخروج من دائرة الفقر المتعدد من خلال إجراءات متكاملة.

وقال السيسى: "هنفضل نشتغل ونشتغل حتى نخرج من هذا الفقر فى مصر.. بدأنا مبكرًا فور حدوث جائحة كورونا وتم ضخ 100 مليار جنيه، لتعزيز حوافز الشركات القائمة بالفعل، وتم الاشتراط بعدم تسريح العمالة".