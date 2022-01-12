حياة كريمة تنشئ محطة معالجة الصرف فى المنيا (صور)

جدة - نرمين السيد - تابع أسامة القاضى محافظ المنيا، الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها، ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، بقرى مركز ملوى، للوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار فى تنفيذ الأعمال، وفقًا للجدول الزمنى المحدد.





وقال القاضى، خلال الجولة، إنه يجرى العمل على قدم وساق لتنفيذ 406 مشاريع فى 16 قطاع بقرى مركز ملوى، إذ يستهدف المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، والذى أطلقه رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ 757 تابعًا، بإجمالى 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى: "أبو قرقاص، ملوى، العدوة، مغاغة، ديرمواس"، بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالى المستفيدين من المشروعات الخدمية التى سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

شملت جولة المحافظ تفقد أعمال إنشاء مدرسة تونا الجبل للتعليم الأساسى، على مساحة 4 آلاف متر بإجمالى 22 فصل بتكلفة 7 مليون و600 ألف جنيه وكذلك أعمال إنشاء مجمع الخدمات بقرية تونا الجبل بتكلفة 13,5 مليون جنيه، وكذلك مجمع الخدمات الزراعية بقرية ابشادات بتكلفة 5 ملايين جنيه.

وتابع القاضى أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى بقرية تونا الجبل "أبوقلتة" على مساحة 14 فدانًا وبتكلفة تقدر بحوالى 335 مليون جنيه بطاقة تصل إلى 20 ألف متر مكعب يوميًا، وسيتم رفعها مستقبلا لتصل إلى 30 الف متر مكعب يوميًا.

كما التقى المحافظ بعدد من الأهالى واستمع لهم ومقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التى يجرى تنفيذها فى القرية، مؤكدًا أنه تجرى متابعة مؤشرات تنفيذ كل مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، بشكل يومى، إلى جانب الاجتماع الأسبوعى لمتابعة نسب التنفيذ، وتذليل العقبات، وتوفير الأراضى للمشروعات، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لضمان الانتهاء من تلك الأعمال وفقًا للجدول الزمنى الموضوع، تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.