عاجل- مدير مكتب ممثل الأونروا: السيسى أول رئيس مصرى يطالب العالم بدعمنا

جدة - نرمين السيد - وجهت سحر فهد الجبورى مدير مكتب ممثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بالقاهرة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لما يقدمه من دعم للوكالة.





جاء ذلك على هامش جلسة نقاشية بمنتدى شباب العالم تحت عنوان: "المسؤولية الدولية فى إعادة إعمار مناطق الصراعات"، ضمن فعاليات اليوم الثالث، بحضور الرئيس السيسى.

وقالت الجبورى: الرئيس السيسى أول رئيس مصرى يطالب المجتمع الدولى بتقديم الدعم للوكالة فى خطابه بالأمم المتحدة.

ومنتدى شباب العالم حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.