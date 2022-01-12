بحضور الرئيس.. جلسة نقاشية حول التجارب التنموية فى مواجهة الفقر

جدة - نرمين السيد - شارك عدد من المتحدثين والشباب المشاركين فى جلسة نقاشية بعنوان "تجارب تنموية فى مواجهة الفقر"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال فعاليات اليوم الثالث من النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم.





تحدث فى الجلسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسارة البطوطى، المهندسة المعمارية، صاحبة مشاريع صديقة للبيئة ومؤسسة شركة "إيكو كونسلت"، وإيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، وأليكس ستيفانى، المؤسس والعضو المنتدب لشركة "بيم"، وأليساندرو فراكاسيتى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وحسن بوهزاع، رئيس الاتحاد العربى للتطوع، وميكايلا سيسنى، المستشار المستقل ومؤسس شركة "بريام جلوبال"، وآية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة.

وناقشت الجلسة تزايد معدلات الفقر التى تعد من أهم التهديدات الأساسية التى تواجه العالم ما بعد جائحة كورونا، وفقًا لبيانات البنك الدولى، حيث دفعت جائحة كورونا ما بين ملايين الأشخاص إلى براثن الفقر، ومن المتوقع أن ينضم هؤلاء "الفقراء الجدد" إلى صفوف أكثر من مليار شخص يعيشون فى فقر متعدد الأبعاد حول العالم.

كما سلطت الجلسة النقاشية الضوء على تجربة مصر فى مواجهة الفقر، والحد منه عبر استعراض تجربة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ودورها الناجح كأبرز المُبادرات التنموية الحالية فى الحد من التداعيات السلبية للجائحة.

عن منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى. وقد انطلق المنتدى عبر 3 نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.