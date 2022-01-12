عاجل- حمود النعمانى: اليمن يحتاج إلى 30 مليار دولار لإعادة الإعمار

جدة - نرمين السيد - وقال النعمانى خلال جلسة «المسؤولية الدولية فى دعم التعافى من الجائحة» ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يوجد 4 ملايين نازح واليمن يعيش اسوأ ظروف اقتصادية، كما يوجد 20 مليون يمنى تحت خط الفقر، و223 ألف توفوا خلال 7 سنوات.

وأشار النعمانى إلى أن اليمن يحتاج إلى 30 مليار دولار لإعادة الإعمار، وعلى المجتمع الدولى التدخل سريعا فى اليمن لإعادة الإعمار، مشيرا إلى أن أغلب الجامعات والمدارس أغلقت بسبب سوء الأوضاع فى اليمن.

ويستضيف المنتدى نخبة من شباب 196 دولة من قارات؛ إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجارى.

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.