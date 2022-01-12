هيئة الرعاية الصحية تطلق مؤتمر «الأورام والقلب.. تطبيقات وأساسيات»

جدة - نرمين السيد - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بمقر مجمع الإسماعيلية الطبى التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، مؤتمرًا طبيًا تحت عنوان "الأورام والقلب تطبيقات وأساسيات «Cardio Oncology Basics and practice»، وذلك بالتعاون بين أقسام القلب والأوعية الدموية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية وجامعة قناة السويس.





وأوضح بيان الهيئة، أن المؤتمر يأتى فى إطار التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وجامعة قناة السويس، وانطلاقًا من رؤية وأهداف الهيئة فى الوصول إلى أعلى معايير الجودة فى تقديم الخدمة الصحية وفق أعلى الممارسات الطبية العالمية، وذلك من خلال الإطلاع على أحدث التقنيات العلاجية وفق آخر المستجدات وبروتوكولات العلاجية المُحدثة.

وتابع البيان، خلال المؤتمر العلمى تم استعراض آخر الأبحاث والمستجدات العلمية فى أمراض القلب، مشيرًا أن المؤتمر يأتى ضمن سلسلة من المؤتمرات الشهرية التى تتم بالتعاون بين أقسام القلب بمجمع الإسماعيلية الطبى وجامعة قناة السويس بهدف مناقشة أبرز المستجدات العالمية فى مجال طب القلب والأوعية الدموية وأحدث طرق التشخيص والعلاج، والإطلاع على أبرز الدراسات حول طبيعة أمراض القلب الشائعة، للبناء عليها فى المعالجات السليمة والمناسبة للحد منها.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن المؤتمرات العلمية تهدف لتعزيز فكرة التعليم الطبى المستمر، ونقل الخبرات من كبار وأمهر الأساتذة لشباب الأطباء بما يساعدهم فى الاستفادة من الخبرات المختلفة، بما ينعكس بالإيجاب على صحة المريض بشكل عام والمنتفع بمنظومة التأمين الصحى الشامل بشكل خاص.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى دأب الهيئة على استمرار تأهيل وتثقيف الكادر الطبى فى كافة مستشفياتها بالمحافظات الثلاث (بورسعيد، والأقصر والإسماعيلية)، على كيفية التعامل مع الجلطات القلبية الحادة وسرعة تشخيصها، وأمراض القلب والمعالجات المناسبة لها دون أى تأخير.

وأشار إلى انتهاج الهيئة سياسات البحث العلمى والإطلاع على كل ما هو جديد فى عالم الرعاية الصحية، وتوفير أحدث التجهيزات الطبية والتعليم الطبى المستمر والتدريب عليها، بما يستهدف تقديم خدمات طبية بجودة تتناسب مع معايير تقديم الخدمات لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، التى ترتكز على مقومات استغلال التكنولوجيا الحديثة فى التجهيزات الطبية بهدف رضاء المتعاملين عن مستوى الخدمات الطبية التى تقدمها الهيئة العامة للرعاية الصحية من خلال المنشآت التابعة لها.