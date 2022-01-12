عاجل- حمود النعمانى يناشد السيسى تنظيم منح تدريبية فى القيادة لشباب اليمن

جدة - نرمين السيد - ناشد المهندس طارق حمود النعمانى، سفير شباب اليمن فى المجلس العربى الإفريقى للتكامل والتنمية، الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن يكون أبا للشباب اليمنى الذى يعانى من سوء الأوضاع فى بلاده.





وطالب النعمانى خلال جلسة «المسؤولية الدولية فى دعم التعافى من الجائحة» ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن يوفر لشباب اليمن برنامجا تدريبيا للتأهيل على القيادة ضمن برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب، ليكونوا نواة لقيادة بلدهم عندما تستقر أوضاعه فيما بعد، مؤكدا أن مصر تحظى بدور مهم فى تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية.

ويستضيف المنتدى نخبة من شباب 196 دولة من قارات؛ إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجارى.

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.