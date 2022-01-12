عاجل.. مدير مكتب ممثل الأونروا: مبادرة مصر لإعادة إعمار غزة بصيص أمل

جدة - نرمين السيد - قالت سحر فهد الجبورى مدير مكتب ممثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بالقاهرة، إن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين أصبحت صعبة فى ظل جائحة كورونا.





جاء ذلك على هامش جلسة نقاشية بمنتدى شباب العالم تحت عنوان: "المسؤولية الدولية فى إعادة إعمار مناطق الصراعات"، ضمن فعاليات اليوم الثالث، بحضور الرئيس السيسى.

وأضافت أن هناك عزوف من المانحين على تقديم الدعم للوكالة، مشيرة إلى أن مبادرة مصر لإعادة إعمار غزة تعد بصيص أمل لمن فقد الأمل، موضحة أن الدور المصرى محورى فى غزة.

وأشارت إلى أن إعادة الإعمار حرك الاقتصاد وأدخل أموالا وأعطى فرص عمل للشباب.

ومنتدى شباب العالم حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.