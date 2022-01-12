هانى عازر من منتدى شباب العالم: الألمان لم يصدقوا حجم إنجازات ”حياة...

قال المهندس هاني عازر، خبير النقل العالمي، وسفير مبادرة حياة كريمة، إن منتدى شباب العالم يبعث برسالة إلى العالم من مدينة شرم الشيخ تتلخص في "الحلم والعمل والأمل".

وأضاف "عازر"، على هامش فعاليات اليوم الثالث من جلسات منتدى شباب العالم، أن منتدى الشباب فرصة كبيرة جدا للاستثمار في الشباب، وأن الشباب يأخذ من هنا الأمل وأفكار جديدة إلى جانب العلاقات الإنسانية المهمة، ويرى الشباب القيادة السياسية المصرية مهتمة جدا بالشباب وتدريبه وتأهيله، فيجب على الشباب أن يقتنص هذه الفرصة المهمة، لخلق فرص كثيرة لصالح مصر.

وتابع أن من أهم نتائج منتدى شباب العالم أنه يعرف الشباب الوافدين من مختلف الدول بمبادرة حياة كريمة الأبرز عالميا في مجال حقوق الإنسان وبنائه، بما تحمله من خير لأهالي القرى الأكثر الاحتياجا الذين جئنا من وسطهم، وهذه رسالة مهمة من القيادة السياسية بأننا لن ننسى أهلنا في الريف لكي تصل إليهم حياة كريمة بكل ما تشمله من خير.

وأكد أنه عندما تحدث مع الألمان بصفته سفيرا لمبادرة حياة كريمة في الخارج فإنهم لم يصدقوا تفاصيل إطلاق مبادرة حياة كريمة في مصر والتي تخدم 60 مليون مواطن، فهذا حلم لمستقبل أفضل ومن الممكن أن يخدم البشرية كلها إذا ما استفادت كل دولة من الفكرة على حسب ظروفها.

وعن جلسة تداعيات التغيرات المناخية، قال إن التغيرات المناخية سيدفع ثمنها الجميع، ولذلك لا يجب أن تقف دولة واحدة تنادي بالخطر والكارثة لكن يجب تضافر كل الجهود، ومثلا السيول في ألمانيا أكبر دليل على الأثر المدمر للتغيرات المناخية، حتى وألمانيا بلد متطور اقتصاديا ولديه كل الإمكانيات لكن السيول دمرت 3 مدن بها، ولم يتم إصلاح خطوط سكك حديدية والطرق حتى الآن.

وأنهى تصريحه قائلا "كلي فخر وسعادة من اهتمام القيادة السياسية في مصر بقضية التغيرات المناخية ومنصة منتدى شباب العالم منصة مناسبة تمامًا لعرض مثل تلك الأفكار والرؤى، وهذا دليل على أن الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح".