رائدة أعمال ألمانية من منتدى شباب العالم: مصر تقدم نفسها بصورة ذكية تستقطب آلاف المستثمرين والأجانب

قالت كورينا باوديش، رائدة أعمال ألمانية، إنها تفاجأت بتنظيم المتقن والإنجاز في منتدى شباب العالم، وتحدثت مع عدد كبير من الشخصيات في ألمانيا والنمسا حول تنظيم هذا الحدث بإجراءات احترازية على أعلى مستوى وبأحدث التقنيات.

وأضافت في تصريحات خاصة على هامش جلسة مستقبل العمل وريادة الأعمال في عالم ما بعد جائحة كورونا، أن مصر تقدم نفسها إلى العالم بصورة ذكية تعطيها فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات واستقطاب أنظار المستثمرين والآلاف من رائدي الأعمال حول العالم.

وتابعت أن الدولة التي تستطيع أن تجمع كل هذه العدد من الشباب حول العالم وتعقد جلسات جادة عن مشكلات مثل تغير المناخ ومستقبل العالم ما بعد جائحة كورونا وتداعياتها، تستطيع أن تصنع مستقبلها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بنجاح منقطع النظير.

وأكدت أن منتدى شباب العالم رسالة سلام دولية جديدة تطلق من مدينة السلام شرم الشيخ، ولا سبيل إلى إنقاذ العالم إلى باللجوء إلى الحوار بين الأمم، وهذا هو الدرس المستفاد من عقد مثل هذه الفاعليات الدولية.