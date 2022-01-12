/671951/مع-بداية-الموجة-الخامسة-تعرف-على-إجراءات-قانون-الجوائح-الصحية-للحد-من-انتشار-الأوبئة

شهد المنحنى اليومي للإصابات بفيروس كورونا انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الجارية، وهو ما يُعد مؤشرًا لانتهاء الموجة الرابعة وبداية لموجة خامسة مرتقبة من الجائحة تشهد انتشارًا أوسع، وسط ظهور حالات لمتحور أوميكرن، والذي يُعتبر أوسع انتشارًا من فيروس كورونا الأساسي.

دوت الخليج

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، في تصريحات صحفية له، أن نهاية يناير هو الموعد المتوقع لبدء الموجه الخامسة لكورونا، حيث نتوقع أن تكون موجه أقل حدة من الرابعة من حيث قوة الفيروس، ولكنها تشهد زيادة بالاصابات، لافتًا إلى أن التوقعات الحالية للصحة ترى أن متحور أوميكرون يسبب أعراض خفيفة شبيه بأدوار البرد ومتوقع أن يكون هو المتحور السائد بالموجات القادمة بمصر في ظل تراجع إصابات متحور دلتا، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بأقصى درجة من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي فرضت منذ بدء انتشار جائحة كورونا، مع ضرورة تلقي اللقاح، وتلقي الجرعة التنشيطية المعززة للمناعة، والالتزام بارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة.

قانون الجوائح الصحية يهدف لحماية المواطنين خلال فترة الأوبئة :

وفي هذا السياق يستعرض "دوت الخليج" لإجراءات التي تقوم بها لجنة الجوائح في حالة انتشار الوباء، وفقًا لقانون الجوائح الصحية الذي وافق عليه البرلمان نهائيًا في نوفمبر الماضي، ويهدف للحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم خلال فترة الأوبئة، حيث ينص القانون على إنشاء لجنة لإدارة أزمة الجوائح الصحية تختص باتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة انتشار الأوبئة، ويتولى رئيس الوزراء إعلان القرارات بعد عرضها على مجلس الوزراء، ويتم عرض هذه القرارات على مجلس النواب في غضون أسبوع من إعلانها.

إجراءات قانون الجوائح الصحية :

ووفقًا للقانون يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة الحكومة قرارًا بإعلان حالة تفشي الجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها؛ وذلك حفاظًا على صحة وحياة المواطنين، على أن تكون مدة سريان تلك القرارات هي 365 يومًا من تاريخ صدورها، ويجوز تجديدها، شريطة أن يعرض على مجلس النواب خلال أسبوع، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

يحق للجنة إدارة الأوبئة اتخاذ مجموعة من القرارات التي تهدف إلى الحفاظ على الصحو العامة، ومنع انتشار الوباء، وتقليل عدد الإصابات، وتتضمن الإجراءات الآتي :