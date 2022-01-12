بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي..جلسة نقاشية حول التجارب التنموية في مواجهة الفقر

/671952/بحضور-الرئيس-عبد-الفتاح-السيسيجلسة-نقاشية-حول-التجارب-التنموية-في-مواجهة-الفقر

خلال فعاليات اليوم الثالث من النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شارك عدد من المتحدثين والشباب المشاركين في الجلسة الرئيسية بعنوان "تجارب تنموية في مواجهة الفقر"،بمشاركة قائمة تضم نخبة من المتحدثين وهم، د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسارة البطوطي، المهندسة المعمارية صاحبة مشاريع صديقة للبيئة ومؤسسة شركة إيكو كونسلت، وايلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وأليكس ستيفاني، المؤسس والعضو المنتدب لشركة "بيم"، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحسن بوهزاع، رئيس الاتحاد العربي للتطوع،وميكايلا سيسني،المستشار المستقل ومؤسس شركة بريام جلوبال، وآية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة.

دوت الخليج

منتدى شباب العالم

حيث ناقشت الجلسة تزايد معدلات الفقر التي تعد من أهم التهديدات الأساسية التي تواجه العالم ما بعد جائحة كوروناوفقًا لبيانات البنك الدولي، فقد دفعت جائحة كورونا ما بين ملايين الأشخاص إلى براثن الفقر، ومن المتوقعأن ينضم هؤلاء "الفقراء الجدد" إلى صفوف أكثر من مليار شخصيعيشون في فقر متعدد الأبعاد حول العالم.

كما سلطت الجلسة النقاشية الضوء على تجربة مصر في مواجهة الفقر، والحد منه عبر استعراض تجربة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ودورها الناجح كأبرز المُبادرات التنموية الحالية في الحد من التداعيات السلبية للجائحة.

عن منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.