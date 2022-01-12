/671947/بعد-الحديث-عنهم-بمنتدي-شباب-العالم-كيف-انتصر-البرلمان-لذوي-الهمم

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر انعقاد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، للمشاركة في جلسة نقاشية بعنوان "تجارب تنموية في مواجهة الفقر" ضمن فاعليات اليوم الثالث لأعمال منتدى شباب العالم.

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وتحدثت ميكا لاسيسن رئيس مؤسسة "برايم جلوبال": نحن هنا جميعًا؛ لأننا نتشارك فى حلم أن يحظى الجميع بحياة كريمة.

وجاء ذلك خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حلقة نقاشية بعنوان "تجارب تنموية فى مواجهة الفقر"

وأضافت أننا نعمل على إنهاء الفقر ورفع ذلك الحمل من على كواهل الأطفال ذوى الهمم، وأن العزلة الاجتماعية مازالت أمرًا يعانى منه الأطفال من ذوى الهمم.

دعم الدولة المصرية لذوي الهمم

الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بذوي الهمم، إيمانا منه بأهمية دمج أصحاب ذوي القدرات في المجتمع، بالإضافة إلي اشراكهم في مختلف المجالات.

وبات أصحاب الهمم، يشعرون بثقتهم فى نفسهم، كما أنهم حصلوا خلال السنوات الأخيرة على العديد من المزايا والمكتسبات التي غيرت مصيرهم بعد سنوات طويلة من المعاناة.

وترجم هذا الدعم من خلال تشريعات أصدرها البرلمان، وذلك لعودة ذوي الهمم علي خريطة الاهتمام بعد سنوات من التهميش.

البرلمان ينتصر لذوي الهمم

وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، على مشـروعى القانـونين المقـدمـين من كـلٍ من النائب أشـــرف رشاد الشريف، والنائبة دعاء عريبى و(60) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تم التوافق على نصوص واحد ما بين المشروعين لتكون تعديلات يتم ضمها للقانون القائم.

وحسمت اللجنة تعديلات المادة 11 بالقانون القائم المعنية بإختصاصات الصندوق، حيث تضمن مشروع قانون النائب أشرف رشاد اختصاصات جديدة، وأيضا مشروع قانون النائبة دعاء عريبى اختصاصات جديدة أيضا ، فيما إقترح النائب أشرف رشاد أن يتم ضم كل من الإختصاصات المقدمة من جانبه وإختصاصات النائبة دعاء عريبى، فى نص المادة حيث كل منهما يمثل إضافة جديدة ويكون لمجلس إدارة الصندوق الحق فى استخدامهما.

ووفقا لمشروع القانون هناك أعمال سيعمل عليها صندوق قادرون باختلاف تتمثل في:

-المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.

-المساهمة في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم.

-إنشاء الموسسات المعنية لرعاية وتدريب الاشخاص ذوي الاعاقة وتاهيلهم وتدريبهم وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الادارة ولا تخضع هذه المؤسسات لنظام الترخيص من وزارة التضامن.

-تشجيع ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.

-المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

-المساهمة في رعاية المتفوقين والموهبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

-تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي تاتعاقة ومتطلباتهم.

-التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

-المساعدة في إنشاء مراكز التأهيل التخاطبي والعلاج الطبيعي التي تخدم ذوي الهمم بالمحافظات.

-إنشاء مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين في كل الأنشطة من ذوي الهمم بالمحافظات.

-رعاية الأبطال من ذوى الهمم الحاصلين على بطولات في الانشطة الرياضية المختلفة والعمل على تنمية قدراتهم ومواهبهم ودعمهم.

مشروع قانونى مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب

وجاء التوافق بين مشروع قانونى مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب، على أن تتولى اللجنة ترتيب البنود فى الصياغة النهائية والمنتظر أن يتم عرضها على الجلسة العامة، حيث أصبح البند 9 بعد التوافق بين القانونين إنشاء الموسسات المعنية لرعاية وتدريب الاشخاص ذوي الاعاقة وتاهيلهم وتدريبهم وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الادارة ولاتخضع هذه الموسسات لنظام الترخيص من وزارة التضامن،والبند ١٠ نص على تشجيع ودعم الاشخاص ذوي الاعاقة لاقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادى.

والبند١١ أصبح المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الانشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية وكذلك رعاية الابطال من ذوي الاعاقة الحاصلين علي بطولات في الانشطة المختلفة والعمل علي تنمية قدراتهم ومواهبهم ودعمهم، والبند 12 أصبح -المساهمة في رعاية المتفوقين والموهبين من الأشخاص ذوي الإعاقة والبند 13-المساهمة فى تمويل وتنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي تاتعاقة ومتطلباتهم 14-التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.