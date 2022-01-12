/671949/أحمد-السعدني-يشوق-جمهوره-بمسلسله-الجديد-منورة-بأهلها

أعلن الفنان أحمد السعدني عن قرب عرض مسلسل منورة بأهلها، المقرر عرضه خلال أسابيع على إحدى المنصات الرقمية، ولذلك من خلال صورة نشرها له من كواليس التصوير، وأرتفع حماس الناس وتشوُّقهم للعمل بعد إعجابهم بصورته.

موقع دوت الخليج يرصد نشر أحمد السعدني لصورة من كواليس بنورة بأهلها وتفاعل الناس معها

أحمد السعدني يشوق الناس لعمله الجديد

نشر الفنان أحمد السعدني قبل قليل صورة له في ديكور تصويرمسلسله الجديد منورة بأهلها، المقرر عرضه خلال الأسابيع القليلة القادمة، على واحدة من المنصات الرقمية، وعلق تحت الصورة بكلمة "soon" التي تعني قريبًا، ليُزيد ترقب جمهوره بقرب موعد عرض المسلسل.

ظهر السعدني بإطلالة رسمية بقميص أبيض وشعر كلاسيكي، في ديكور مكتب، وأُعجب متابعيه على صفته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بشكله، ومنهم من عبر عن إعجابه بكلمات أو إيموجيز قلوب حمرا، ومنهم من هنأه على قرب عرض مسلسل منورة بأهلها.

مسلسل منورة بأهلها

يقدم المخرج يسري نصر الله من خلال مسلسل الجديد "منورة بناسها"، ثاني تجاربه الإخراجية للمنصات الرقمية، وكانت الأولى مسلسل " نمرة 2"، المسلسل الجديد مكون من عددمن الحكايات بأبطال مختلفين، سنتابعهم على مدار الأيام، ويُشارك أحمد السعدني في القصة الأولى، التي تحمل أسم قصائص صور، التي يقدم أدوار البطولة فيها: ليلى علوي، باسم سمرة، غادةعادل، عباس أبو الحسن وناهد السباعي، وهي من تأليف تأليف محمد أمين راضى.

مسلسل نمرة 2

تم عرض مسلسل نمرة 2 من خلال منصة شاهد الرقمية، خلال شهر أكتوبر لسنة 2020، وكان مكون من عدة قصص، ولكل قصة أبطالًا مختلفين، يقدمون خلال أحداث القصة مفهوم الحب والعلاقات العاطفية في هذه الأيام، في بلاد عربية متنوعة منها: القاهرة، جدة، الجونة بيروت، الرياض ودبي.

شارك في بطولة القصص عدد كبير من النجوم الشباب هذه الفترة، منهم: منى زكي، أحمد السعدني، عمرو يوسف، صبا مبارك، منة شلبي، أحمد مالك، أروى جودة وآسر ياسين، وشارك في إخراج القصص هادي الباجوري، تامر محسن، طارق العريان، هاني خليفة، آدام الغفار ومحمد شاكر خضر. نمرة 2 فكرة وتأليف آدام الغفار، وشاركه طارق العريان، سارة طيبة وطارق حمدي، وقدمت المعالجة الدرامية مريم نعوم، والسناريو والحوار للكاتبة سماء أحمد عبد الخالق.