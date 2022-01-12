/671950/حمدي-قوطة-منتدي-شباب-العالم-فرصة-لتعزيز-الجهود-المبذولة-في-التحديات-العالمية

ثمن المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بحزب الوفد، عضو المجلس التنفيذي، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بجلسة "تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، والتي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثالث بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، والذي قال فيها "أن مصر أدارت التوازن خلال أزمة كورونا ما بين الإجراءات الاحترازية والغلق المؤقت والعمل بلا توقف"، مشيرا أن مصر نجحت في تخطي أزمة كورونا بإقتدار.

دوت الخليج

وأضاف قوطة، أن حديث الرئيس عن تضافر الجهود بين الدولة وبين صندوق دوت الخليج، أنقذ أكثر من مليون أو مليون ونص إنسان كانوا موجودين في ظروف حياة صعبة جدا، الأمر الذي كان له بالغ الأثر الايجابي علي تحمل هؤلاء الاشخاص للأزمة وتخطيها بسلام، بعد توفير كافة سبل المعيشة لهم.

حمدي قوطة: المنتدي فرصة لتعزيز الجهود المبذولة فى العديد من الملفات

وقال عضو المكتب التنفيذي للوفد، أن منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة يعد رساله سلام للعالم أجمع بأن مصر بلد الأمن والأمن ، ومنصة حقيقة لدعم شباب يستطيع رفع راية الوطن ، فضلاً عن مواكبة التغييرات العالمية خاصة في ظل جائحة كورونا ، مؤكدا أن الثقة التي أولاها الرئيس عبدالفتاح السيسي للشباب باعتبارهم قادة المستقبل، كانت السبب الرئيسي لإظهار إمكانيات هؤلاء الشباب وابداعاتهم .

وأضاف أن انعقاد منتدى شباب العالم في هذا التوقيت يعكس قدرة الدولة المصرية على تحدي الجائحة، من خلال الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية كما أن تنظيم وإدارة المنتديات العالمية يعكس الإدارة الرشيدة المبنية على الخبرات والتأهيل، ورؤية الدولة المصرية حول تمكين الشباب والمرأة في كل المجالات.

وأثنى قوطة، على أجندة منتدى شباب العالم بداية من الورش التحضيرية مرورا بالموضوعات التي يتم إلقاء الضوء عليها والاستماع للشباب من مختلف دول العالم، من خلال آرائهم وأفكارهم في معالجة والتصدى للمشاكل التي تواجه العالم، مؤكداً ان المنتدي فرصة لتعزيز الجهود المبذولة فى العديد من الملفات أبرزها “الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية”، و"العالم ما بعد الجائحة”، و"الأمن المائي”.