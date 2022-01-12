/671954/الرئيس-السيسي-يشارك-في-جلسة-إعادة-إعمار-مناطق-الصراعات-بمنتدى-شباب-العالم

بدأت، منذ قليل، جلسة بعنوان "المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دوت الخليج

هذا وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة أخرى صباح اليوم تحت عنوان "تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، ضمن فاعليات اليوم الثالث لأعمال منتدى شباب العالم، المنعقد في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، وسط مشاركة شبابية من مختلف دول العالم.

السيسي : وفرنا 300 وحدة سكنية للمصريين :

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة :"تضافر الجهود بين الدولة وبين مبادرة حياة كريمة وانشأنا خلالها ما يقرب من 300 ألف وحدة سكنية ويستمر العمل دون توقف حتى نقضي على الفقر تمامًا، خاصة وأن الفقر متعدد لا يحتاج أموال فقط ولكن يحتاج اجراءات متكاملة تحقق معالجة هذا الفقر المتعدد، من سكن وصحة ودخل وتعليم".

السيسي يتعهد بإخراج المصريين من حالة العوز والفقر :

وأضاف الرئيس السيسي :"أخذنا عهد أن نستمر في العمل دون توقف أو غفلة أو نوم حتى نصل بمصر إلى أعلى مستوى، لأن المخاطر الموجودة في إفريقيا كثيرة، والبنوك التي تعطي قروض تكون تكلفة مخاطر الائتمان الخاصة بها عالية جدًا، وإذا سلكنا هذا الطريق لن نخرج أبدًا من الفقر، ولكن هدنا نحنا أو نوفر العيش الكريم للغلابة".

انطلاق منتدى شباب العالم :

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي افتتح أعمال منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة وسط حضور لرؤساء وممثلين من دول العالم، على رأسهم الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن، وولي العهد الأردني، ورئيس الوزراء العراقي، ومن المقرر أن يستمر المؤتمر في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري بمشاركة شبابية من مختلف دول العالم.