/671956/عامر-حسين-عقد-فينجادا-ينتهي-في-مايو-والأهلي-لم-يطلب-تأجيل-مبارياته-في-كأس-الرابطة-المصرية

أكد عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، أن عقد المدير الفني للاتحاد فينجادا ينتهي في مايو المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت أف إم" "في حال قررنا إقالة فينجادا يحق له الحصول على قيمة عام كامل كشرط جزائي، ولكن لا نحتاج لهذه الخطوة لأنه سوف ينتهي تعاقده في مايو المقبر أي بعد 4 أشهر".

وزاد "الأهلي لم يطلب تأجيل مباراة الجونة في كأس الرابطة بسبب إصابات كورونا، وهذه البطولة تسويقية في المقام الأول ولن تؤثر على أي فريق".

كاس الرابطة المصرية

وتابع "قوانين كأس الرابطة والعقوبات بعيدة عن بطولة الدوري سواء في الإنذارت أو أي شئ، ولكن المتواصل بينهم فقط هو العقوبات الإدارية في حال التعدي على الحكام فقط تستمر العقوبة مع بطولة الدوري".

واختتم "قررنا إقامة مباريات كأس الابطة في أوقات النهار حتى لا تتعارض مع كأس أمم أفريقيا وبعيدة عن مباريات منتخب مصر، وإذا حدث تعارض بين عملي في الاتحاد والرابطة سأقوم باتخاذ القرار الأفضل لكرة القدم المصرية".

اتحاد الكرة: لا نستطيع إقالة كارلوس كيروش بسبب العقد الكارثي مع أحمد مجاهد.. وشرط جزائي خرافي

أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورابطة الأندية المحترفة، أن أداء منتخب مصر أمام نيجريا كان غير جيد بالمرة في افتتاح مباريات الفراعنة في كأس أمم أفريقيا.

عامر حسين

وأضاف خلال تصريحات إذاعية صباح اليوم عبر "أون سبورت أف إم" "للأسف من الصعب أن يقوم الاتحاد الجديد برئاسة جمال علاقة باتخاذ قرار إقالة كارلوس كيروش في الوقت الحالي نظراً لقيمة الشرط الجزائي لدى المدرب".

وزاد "الأداء أمام نيجيريا كان مختلف وكل لاعب كان بيلعب في مركز غير مفهوم وهو ما كان له تأثير على اللاعبين، وأتمنى الشفاء لجمال علام رئيس الاتحاد من فيروس كورونا ولا توجد أي إتصالات بيننا في الفترة الحالية".

كارلوس كيروش

وتابع "عقد كارلوس كيروش كبير للغايه في حال الإقالة، فهو يخصل على 130 ألف يورو شهرياً، وبتحويلهم للمصري يوازي 2 مليون و340 ألف جنية، وفي حال قررنا إقالته يحصل على راتب عام ونصف، أي يكون المبلغ المستحق له 42 مليون جنية وهو رقم صعب وكبير للغاية".

واختتم "أخبرنا خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد بهذا الأمر، وسيكون هناك مراجعة لكل العقود داخل الجبلاية من أجل صياغتها بطريقة جيدة في الفترة المقبلة، ولا نملك سوى الدعم والمساندة للمدرب ولا نملك إقالة المدرب".