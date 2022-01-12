/671961/تحرك-برلماني-لتشكيل-لجنة-وزارية-تبحث-تطويرالإعلام-الحكومي

تقدم النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفب جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بإعلان خطة الحكومة لتطوير وتحديث الأداء داخل الإعلام التابع للحكومة وفى مقدمتها إعلام ماسبيرو.

دوت الخليج

وقال "زين الدين" في طلب الإحاطة المقدم من قِبله، إن دور حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اقتصر على الإعلان عبر وسائل الإعلام بما فيها القنوات التليفزيونية التابعة للهيئة والإذاعة المصرية، عن الدعم المالي الذى تقدمه الحكومة إلى "ماسبيرو" لصرف مرتبات ومعاشات العاملين، وأصبحنا لا نشاهد ولا نسمع إلا تصريحات حسين زين عن دعم الحكومة لماسبيرو وكأنه يفتخر بفشله فى توفير الاحتياجات المالية للعاملين والمحالين للمعاش من أبناء ماسبيرو.

فشل الهيئة الوطنية للإعلام في مواجهة مشكلات ماسبيرو :

وأضاف "زين الدين" :"للأسف الشديد فإن الهيئة الوطنية للإعلام على مدى السنوات الماضية فشلت فشلًا ذريعًا في مواجهة المشكلات والأزمات الطاحنة والمتعددة التي يعاني منها الإعلام الوطني"، قائلًا :"بساط الريادة الاعلامية لـ"ماسبيرو" تم سحبه من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الذى تفرغ لملف حضور وانصراف العاملين بالمبنى، مطالباً من رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية وبأسرع وقت على أن تتضمن خبراء ورواد الإعلام المصري لانتشال ماسبيرو من مستنقع الخسائر ووضع خطط عاجلة تضمن عودة الريادة للإعلام المصري إقليميًا وعربيًا ودوليًا".

خزانة ماسبيرو تحقق ربحًا للدولة :

هذا وأوضح "زين الدين" أن الإعلام المصري بصفة عامة وماسبيرو بصفة خاصة لم يكن ينتظر الدعم والمعونات من الحكومة ولكن كان يدعم الخزانة العامة للدولة ويحقق أرباحاً كبيرة لأن جميع القيادات والقائمين بالإشراف على المنظومة الإعلامية كانوا من المحترفين وليس من الهواة مطالباً بالبحث عن الكفاءات والقامات الإعلامية المهنية والقادرة على تحقيق عودة الريادة الإعلامية لمصر وماسبيرو.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، أعلنت موافقة مجلس الوزراء على إتاحة 60 مليون جنيه، كخطوة أولى ضمن عدة إجراءات، لصرف مستحقات العاملين بها، وذلك بعد أن عرضت الهيئة احتياجاتها من الموارد المالية اللازمة لصرف مستحقات العاملين بها سواء الحاليين أو الزملاء المحاليين على المعاش.