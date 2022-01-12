/671963/محافظ-الفيوم-يوجه-بتوفير-الرعاية-اللازمة-لأصحاب-المنازل-المتضررة-من-الهبوط-الأرضي-بدمشقين

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لأصحاب المنازل المتضررة من الهبوط الأرضي بقرية دمشقين التابعة لمركز الفيوم، دون وقوع أي إصابات، كون تلك المنازل متاخمه لبحر يوسف، ونظراً للسدة الشتوية وانخفاض منسوب المياه بالبحر، مما أدى لهذا الهبوط.

دوت الخليج هبوط ارضي بدمشقين بالفيوم قال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن المحافظ فور علمه بالمشكلة وجه الأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بمتابعة المشكلة على أرض الواقع مع توفيرالرعاية اللازمة لأصحاب المنازل المتضررة من الهبوط الأرضي بقرية دمشقين، كما وجه المحافظ بإخلاء تلك المنازل وتوفير شقق سكنية بديلة بمدينة الفيوم للمتضررين، وإتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، بالاضافة الى معاينة لجنة المنشأت الأيلة للسقوط وعرض تقرير فني وهندسي للمنازل المتضررة والمجاورة لها والقريبة من مكان الهبوط الأرضي بالقرية. في السياق ذاته، وجه محافظ الفيوم، ايمان ذكي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالتنسيق مع جمعيتي الأورمان ومصر الخير، بتوفير المساعدات العينية والغذائية والبطاطين لسكان المنازل المتضررة، فضلاً عن الاستعانة برجال الحماية المدنية لنقل الأمتعة وتجهيزات المنازل المتضررة، إضافة لتدخلهم السريع حال حدوث أي توابع للهبوط الأرضي بالقرية.

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