عاجل- الحكومة تصدر بيانا بشأن أسعار العمرة

وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن كل ما انتشر عبر المواقع الإلكترونية عار تمامًا عن الصحة.
وأضاف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة السياحة والآثار، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحديد أسعار برامج العمرة للموسم الحالى تزامناً مع الإعلان الرسمى لضوابط العمرة لهذا العام، مُوضحةً أن الأسعار المتداولة لبرامج العمرة للموسم الحالى غير صادرة عن الوزارة.
وأكدت الوزارة، أنه ليس لها أى دخل أو علاقة بتحديد أسعار العمرة وأن كل شركة سياحية تحدد برامج متنوعة للعمرة، يتم وضعها على البوابة المصرية للعمرة ليختار المعتمر ما يناسبه من هذه البرامج، عبر الرابط التالى: "umrah.eg"، والتى ستتضمن كافة تفاصيل هذه البرامج من حيث الأسعار وأماكن الإقامة ومواعيد الحجز والسفر ذهاباً وعودة، والخدمات المقدمة منذ الحجز وحتى نهاية الرحلة.
وفى سياق متصل، تم الإعلان عن الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لأشهر رجب وشعبان ورمضان من العام الهجرى الجارى، وذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تسهم فى الحفاظ على صحة المواطنين.
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