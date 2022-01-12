محافظ المنيا: تنفيذ 406 مشروعات فى 16 قطاعا تنمويا بقرى مركز ملوى

وأكد محافظ المنيا فى بيان اليوم الأربعاء أنه تجرى متابعة مؤشرات تنفيذ كل مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، بشكل يومى، إلى جانب الاجتماع الأسبوعى لمتابعة نسب التنفيذ، وتذليل العقبات، وتوفير الأراضى للمشروعات، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لضمان الانتهاء من تلك الأعمال وفقا للجدول الزمنى الموضوع، تحقيقا لرؤية القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وتفقد المحافظ - مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،والتى تضمنت تفقده لأعمال إنشاء مدرسة تونا الجبل للتعليم الأساسى، على مساحة 4 آلاف متر بإجمالى 22 فصلا بتكلفة 7 ملايين و600 ألف جنيه ومجمع الخدمات بقرية تونا الجبل بتكلفة 13.5 مليون جنيه وكذلك مجمع الخدمات الزراعية بقرية ابشادات بتكلفة 5 ملايين جنيه، كما تابع أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى بقرية تونا الجبل على مساحة 14 فدانا وبتكلفة 335 مليون جنيه بطاقة تصل إلى 20 ألف متر مكعب يوميا.
وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير 192 قرية و757 تابعا بمحافظة المنيا فى 32 وحدة محلية بنطاق 5 مراكز هى أبو قرقاص وملوى والعدوة ومغاغة وديرمواس بتكلفة 23 مليار جنيه.
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