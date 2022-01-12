السفير الصينى: منتدى شباب العالم يوفر فرصة للمشاركة فى بناء المستقبل

جدة - نرمين السيد - أكد لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة على أهمية منتدى شباب العالم الذى يعد حدثا عالميا سنويا يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وهو منصة دولية تركز على قضايا الشباب و يلعب المنتدى دورًا نشطًا ويقدم مساهمات مهمة فى تعزيز التبادل العالمى للشباب وتكاملهم وتنميتهم.





وأضاف لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن المنتدى يوفر للشباب من جميع أنحاء العالم الفرصة للمشاركة فى بناء مستقبل العالم، حيث يمكنهم الانخراط فى حوارات بناءة مع القادة وواضعى السياسات والخبراء من مختلف البلدان، والتعبيرعن آرائهم بشكل كامل واقتراح السياسات المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا المنتدى يعد فرصة للتعارف بين الشباب من مختلف البلدان الذين يتملكون الحيوية والأحلام والتصميم، ويأملون فى إحداث تغييرات جيدة فى عالم اليوم وفى المستقبل.

وأفاد بأن الشباب يعدون القوة الرئيسية فى التنمية المستدامة والمحرك والدافع الرئيسى للتغيير الاجتماعى والنمو الاقتصادى والابتكار التكنولوجى، موضحًا أن الرئيس السيسى أدخل فى السنوات الأخيرة عددًا من السياسات ذات الصلة لتمكين الشباب وزيادة مشاركتهم الاجتماعية وتحفيز إمكاناتهم الابتكارية وإضفاء زخم فى ريادة الأعمال.

وقال إن مصر أطلقت فى عام 2015 البرنامج الرئاسى لتمكين الشباب للقيادة والذى تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً، فضلا عن عُقد المؤتمر الوطنى المصرى الأول للشباب فى عام 2016، وتم استضافة المنتدى العالمى الأول للشباب فى عام 2017، كما تم تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عام 2018، ثم تم بدء تدشين اتحاد شباب الجمهورية الجديدة فى 2021.

وأشار إلى أن الشباب المصرى يشارك فى جميع جوانب التنمية الوطنية والبناء، مما جلب حيوية وزخما لا حدود لهما، مضيفًا أن الرئيس السيسى أكد أن شباب مصر هم نصف الحاضر وكل المستقبل، الذين سيكتبون تاريخاً استثنائياً فى عمل الوطن وبنائه ونهوضه.

وذكر أن فو زينبانغ، سكرتير أمانة اللجنة المركزية لعصبة الشبابية الشيوعية الصينية واتحاد شباب عموم الصين القى كلمة عبر الفيديو نيابة عن الشباب الصينى فى افتتاح المنتدى وقد قدم فيها ثلاث مقترحات لشباب العالم وهى الأول هو الحفاظ على التعددية الحقيقية وممارستها بشكل مشترك، وتحسين نظام الحوكمة العالمى، والعمل معًا لبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية؛ والثانى هو زيادة تعزيز تبادل خبرات تنمية الشباب وبناء توافق عالمى فى الآراء بشأن تنمية الشباب؛و الثالث، يتعين على شباب العالم تعزيز التضامن والتعاون والمساهمة بالحكمة الجماعية والقوة فى التنمية العالمية.

ونوه بأن الصين لديها أكبرعدد من الشباب فى العالم، وقد أصبح هناك إجماعًا وطنيًا لإعطاء الأولوية لتنمية الشباب حيث أصدرت الحكومة الصينية عام 2017 أول خطة متوسطة وطويلة المدى لتنمية الشباب خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2025، مؤكدًا أن الصين ومصر عززتا بشكل فعال تدريب المواهب والتنمية المبتكرة من خلال برامج تبادل الطلاب، وبرامج المنح الحكومية، وبرامج العمل للعلماء الشباب البارزين فى الصين، والدورات التدريبية العلمية والتكنولوجية وغيرها.