محافظ الشرقية: توفير 165 قطعة أرض لبناء 410 مدارس لاستيعاب 5 آلاف و230 فصلا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، أنه تم توفير 165 قطعة أرض لبناء مدارس عليها، حيث أن قرى المحافظة بحاجة إلى إنشاء 410 مدارس تستوعب 5 آلاف و230 فصلا دراسيا.





وطالب محافظ الشرقية خلال اجتماع عقد بحضور القيادات التنفيذية ورؤساء قطاعات التعليم والغاز والاتصالات بالشرقية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية رمضان عبد الحميد بالتنسيق مع مدير هيئة الأبنية التعليمية ورؤساء المراكز والمدن لاتخاذ اللازم نحو توفير الأراضى اللازمة لإنشاء مدارس عليها للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب. وفى سياق متصل، وجه غراب بضرورة الإسراع بمد خطوط الغاز الطبيعى للمناطق المحرومة باعتباره مصدرا نظيفا للطاقة، مشيرا إلى أنه يجرى توصيل الغاز الطبيعى إلى 180 قرية بالمحافظة تم الانتهاء من توصيله لـ 86 قرية، ويجرى العمل بـ94 قرية أخرى. كما شدد على مدير عام منطقة الشرقية بالشركة المصرية للاتصالات بتصحيح مسارات خطوط الاتصالات بحيث لا تتعارض مع توصيل خطوط الغاز الطبيعى وذلك لضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

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