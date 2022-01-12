وسائل إعلام كويتية تبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال جلسات منتدى شباب العالم

أبرزت الصحف ووسائل الإعلام الكويتية اليوم الأربعاء، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسات منتدى شباب العالم.

وقالت صحيفة "الأنباء" تحت عنوان " السيسي يؤكد لعباس دعم التحرك الفلسطيني لإيجاد مسار سياسي يتيح استئناف مفاوضات السلام": إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد حرص مصر على دعم التحرك الفلسطيني الدبلوماسي الحالي دوليا وإقليميا من أجل إيجاد مسار سياسي يتيح استئناف مفاوضات السلام.

كما أضافت الصحيفة تحت عنوان " السيسي: خطوات مصر في مجال حقوق الإنسان تنبع من معتقدات تمارسها وليست نتيجة ضغوط " أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن مصر حريصة على حقوق الإنسان من منظور فكري ومن خلال معتقدات تمارسها، مشددا على أن جهود الدولة المصرية المتعلقة بحقوق الإنسان وعدم التمييز لم تقدم عليها تحت أي نوع من أنواع الضغوط، بل في ضوء المعتقدات والأفكار التي تؤمن بها.

وتحت عنوان " الرئيس المصري يدعو إلى الإسراع في مواجهة التغيرات المناخية وآثارها السلبية" ، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا إلى أهمية تكاتف دول العالم والقطاع الخاص من أجل الإسراع في مواجهة التغيرات المناخية وآثارها السلبية في الفترة المقبلة معتبرا "أن السنوات الثماني المقبلة مهمة لمجابهة خطر التغيرات المناخية من قبل الجميع بشكل أو بآخر" لافتا إلى أن مصر تحركت بشكل سريع لمواجهة الآثار السلبية لتلك التغيرات من خلال خطوات عدة.

وفي الشأن المحلي الكويتي وتحت عنوان " السفير شلتوت زار مركز ريكونسنس: إبراز خصوصية العلاقات مع الكويت في مختلف المجالات " أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية الزيارة التي قام ها سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت، ترافقه الدبلوماسية ندى رفعت، إلى مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات، حيث التقيا المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز عبدالعزيز العنجري ونائبه يوسف الغصين وركزا في المناقشات على التطورات الحالية محليا في عدد من الأصعدة، بالإضافة إلى عرض وتقييم مقومات التكامل والتقارب بين مصر والكويت.