المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة: نشكر الحكومة المصرية لاستمرارها فى دعم المرأة

أعربت سوزان ميخائيل، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، عن سعادتها بالمشاركة في النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم المنعقد حاليا في شرم الشيخ، قائلا: "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والجمع الموقر والمتحدثين الكرام الشباب، إنه لشرف عظيم لي أن أكون معكم اليوم افتراضيا بسبب فيروس كورونا، لمحاولة بناء المجتمعات سويا وأتوجه بالشكر لحكومة مصر العربية لاستمرارها في دعم المرأة".

أضافت سوزان ميخائيل، في كلمتها بجلسة "المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات" ضمن فعاليات اليوم الثالث بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الحروب والأزمات تؤثر على المرأة في المنطقة بشكل كبير، والنزاعات التي تتعرض لها المدن هي طارئة، فأصبح من الصعب حماية المدنيين في تلك المناطق، والكل تأثر بها سواء رجل أو امرأة أو طفلا، إنسانيا واجتماعيا ونفسيا، وهناك أدلة من كامل أنحاء العالم في سوريا وليبيا والعراق واليمن.

وتابعت: "حين يتعلق الأمر إلى تعذيب الأطفال وتجنيدهم بالجماعات الإرهابية والمتطرفين، والكثير يتأثر نتيجة الحروب والنزاعات، وعلى مدار السنوات الماضية عادة ما نجد أن هناك نماذج عدة على تقديم المساعدات الإنسانية لكل المتضررين، ويجب أن يكون هناك مراحل انتقالية للتعافي وتوجيه التمويل لبناء القدرات وأن يجرى توجيه أفضل الممارسات لتلك المجتمعات".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، أول أمس الاثنين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وانطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.