سفير شباب اليمن يوصي الرئيس السيسي بدعم شباب مناطق الصراع ليكونوا نواة...

أوصى المهندس طارق حمود النعماني سفير شباب اليمن في المجلس العربي الأفريقي للتكامل والتنمية، الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يكون الأب لشباب اليمن وشباب منطقة الصراع، ويقدم لهم الدعم والتأهيل ليكونوا هم النواة الأولى لبلدانهم عندما ينتهي الصراع بها.

جاء ذلك في توصية من سفير شباب اليمن بالمجلس العربي خلال جلسة حول المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات، اليوم الأربعاء، ضمن فاعليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وخاطب النعماني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن يطلق لشباب اليمن برنامج خاص لتأهيلهم للقيادة في الأكاديمية الوطنية للتدريب، لما فقدوه من فرص للتأهيل والتدريب، لافتًا إلى أن ما شهده في مصر من تطور وتنمية وقدرة على الإنتاج قد يكون لليمن منه نصيب من خلال مسألة إعادة الإعمار بمشاركة الشركات المصرية.