وزير الطيران يتفقد جناح مصر للطيران بمنتدى شباب العالم.. ويوجه بتقديم كافة...

خلال مشاركته فى فعاليات منتدى شباب العالم المقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ١٠ الى ١٣ يناير الحالى والذى يقام تحت رعاية وحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى اليوم بزيارة لجناح مصر للطيران بقاعة المؤتمرات حيث وجه بتقديم كافة التسهيلات وخدمات السفر اللازمة لضيوف المنتدي بما يليق بمكانة مصر .

وقد حظى جناح مصر للطيران منذ بدء فعاليات المنتدي بإقبال كبير من جانب المشاركين من مختلف أنحاء العالم حيث توافدوا لزيارة جناح مصرللطيران وتقديم كل التسهيلات لهم ومراجعة حجوزاتهم بالتنسيق بين قطاع الكرنك للسياحة والقطاع التجاري لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية كما يتم تقديم هدايا تذكارية لزوار الجناح بشعار مصرللطيران ومنتدي شباب العالم .

وكانت مصر للطيران قد أطلقت حملة ترويجية باعتبارها الناقل الرسمى لمنتدي شباب العالم من خلال وضع الشعار علي متن طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران وعلى جميع مقاعد رحلات الشركة الدولية والداخلية وكذلك وضع ملصقات دعائية علي معدات وسيارات شركة مصر للطيران للخدمات الإرضية المتواجدة علي أرض المهبط للترويج لهذا الحدث الكبير على أرض مصر