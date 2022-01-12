رئيس الاتحاد العربي للتطوع: ”حياة كريمة” بمصر حققت المعادلة الصعبة في التخفيف...

قال حسن بن محمد بوهزاع، رئيس الاتحاد العربي للتطوع في البحرين، إن مبادرة "حياة كريمة" استطاعت أن تحقق المعادلة الصعبة في إشراك الجميع في تخفيف آثار الفقر.

وتابع "بوهزاع" خلال كلمته في الجلسة النقاشية "تجارب التنموية في مواجهة الفقر"، باليوم الثالث في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، اليوم الأربعاء، "يسعدنا أن نكون سفراء لمبادرة حياة كريمة والترويج لها".

وأضاف "بو هزاع"، "سعيد بالتجربة المصرية وبمبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي"، لافتًا إلى أن هناك ٩ ملايين متطوع في عالمنا العربي يمثلون ٨.٢ % من عدد المتطوعين في العالم.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم المقام في مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.