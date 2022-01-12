المركزي للتعبئة والإحصاء : 12.4% انخفاضا في عجز الميزان التجاري أكتوبر 2021

/671973/المركزي-للتعبئة-والإحصاء--124-انخفاضا-في-عجز-الميزان-التجاري-أكتوبر-2021

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامــة والإحــصاء ، خلال النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية أكتوبر 2021، التي أصدرها اليوم.

دوت الخليج

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى بلغت 2.63 مليــار دولار خـــلال شهر أكتوبر 2021 مقابل 3.0 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة إنخفاض قدره 12.4 ٪ .

المؤشرات جاءت كالآتي:

الصــــادرات

زادت قيمـة الصــادرات بنسبـة 48.2 ٪ حيـث بلغـت 3.76 مليــار دولار خـلال شهــر أكتوبر 2021 مقابل 2.54 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع و جاء أهـــمها: ( لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 41.1٪،عجائن ومحضرات غذائية بنسبة 5.0 ٪، فواكه طازجة بنسبة 8.3 ٪ ، سجاد وكليم بنسبة 23.5 ٪). بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أكتوبر 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا (أسمدة بنسبه 4.0 ٪ ، ملابس جاهزة بنسبة 4.7 % ، أصناف أخري جاهزة من مواد نسيجية بنسبة 2.1 ٪ ، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 15.0 ٪ ).

وبالنسبة للــــــواردات

ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 15.3 ٪ حيث بلغت 6.39 مليار دولار خـلال شهر أكتوبر 2021 مقابل 5.54 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها:

(منتجات البترول بنسبة 84.5 ٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبه 87.0 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 62.8 % ، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 38.7 ٪). بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر2021 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها: (قمح بنسبة 28.2 %،سيارات ركوب بنسبـة 17.5 ٪، البترول الخام بنسبة 1.2 ٪، لحوم بنسبة 25.4 ٪).