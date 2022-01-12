تشهد استقرار ملحوظ..أسعار الحديد والأسمنت اليوم

/671978/تشهد-استقرار-ملحوظأسعار-الحديد-والأسمنت-اليوم

شهدت أسعار الحديد والبناء، استقرارا ملحوظا، اليوم الأربعاء، حيث تراوح سعر طن الحديد من 15 ألفًا و400 جنيه، إلى 15 ألفًا و600 جنيه، وشكارة الأسمنت أرض مصنع من 990 إلى 1080 جنيهًا.

دوت الخليج

أسعار الحديد فى الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم:

وجاء سعر طن حديد عز نحو 15 ألفًا و600 جنيه، بشاي 15 ألفًا و400 جنيه، العتال 15 ألفًا و500 جنيه، الكومي 15 ألفًا و100 جنيه، حديد المصريين 15 ألفًا و300 جنيه، حديد سرحان نحو 15 ألفًا و100 جنيه، المراكبي 15 ألفًا و100 جنيه، أسمنت المسلح نحو 110 جنيهًا، والنصر 1050 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم

سجل سعر طن الأسمنت الأبيض نحو 2600 جنيه، أسمنت رويال المنيا سجل ألفين و430 جنيهًا، وأسمنت حلوان المنيا سجل ألفين 500 جنيهًا.

يرتفع سعر طن الأسمنت اليوم للمستهلك، بزيادة تتراوح ما بين 100 إلى 200 جنيه، مصاريف النقل من محافظة إلى أخرى.

12.4% انخفاضا في عجز الميزان التجاري أكتوبر 2021

ويذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامــة والإحــصاء، أكد خلال النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية أكتوبر 2021، التي أصدرها اليوم.

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى بلغت 2.63 مليــار دولار خـــلال شهر أكتوبر 2021 مقابل 3.0 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة إنخفاض قدره 12.4 ٪ .

المؤشرات جاءت كالآتي:

الصــــادرات

زادت قيمـة الصــادرات بنسبـة 48.2 ٪ حيـث بلغـت 3.76 مليــار دولار خـلال شهــر أكتوبر 2021 مقابل 2.54 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع و جاء أهـــمها: ( لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 41.1٪،عجائن ومحضرات غذائية بنسبة 5.0 ٪، فواكه طازجة بنسبة 8.3 ٪ ، سجاد وكليم بنسبة 23.5 ٪). بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أكتوبر 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا (أسمدة بنسبه 4.0 ٪ ، ملابس جاهزة بنسبة 4.7 % ، أصناف أخري جاهزة من مواد نسيجية بنسبة 2.1 ٪ ، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 15.0 ٪ ).

وبالنسبة للــــــواردات

ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 15.3 ٪ حيث بلغت 6.39 مليار دولار خـلال شهر أكتوبر 2021 مقابل 5.54 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها:

(منتجات البترول بنسبة 84.5 ٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبه 87.0 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 62.8 % ، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 38.7 ٪). بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر2021 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها: (قمح بنسبة 28.2 %،سيارات ركوب بنسبـة 17.5 ٪، البترول الخام بنسبة 1.2 ٪، لحوم بنسبة 25.4 ٪).