/671980/بعد-تزايد-الإصابات-في-الوسط-الفني-والإعلامي-كيف-يحد-قانون-الجوائح-الصحية-من-انتشار-فيروس-كورونا

شهدت الفترة الحالية تزايد كبير في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، داخل الوسط الفني والإعلامي، والتي كان آخرها وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، والفنان أحمد الحجار، وكذلك إصابة الإعلامية بسمة وهبة، والفنانة مديحة حمدي؛ فضلًا عن ظهور حالات مصابة بمتحور أوميكرون، وذلك تزامنًا مع انتهاء الموجة الرابعة، وبداية الموجة خامسة مرتقبة لانتشار الفيروس التاجي.

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قانون الجوائح الصحية الذي وافق عليه مجلس النواب، سوف يكون له دور في الحد من انتشار الوباء والحد من تزايد أعداد الإصابات، وذلك بعد التصديق عليه وبدء العمل به رسميًا، لكونه يهدف للحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم خلال فترة الأوبئة؛ حيث ينص القانون على إنشاء لجنة لإدارة أزمة الجوائح الصحية تختص باتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة انتشار الأوبئة، ويتولى رئيس الوزراء إعلان القرارات بعد عرضها على مجلس الوزراء، ويتم عرض هذه القرارات على مجلس النواب في غضون أسبوع من إعلانها.

إعلان حالة تفشي الجوائح الصحية لمدة عام :

وفقًا للقانون يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة الحكومة قرارًا بإعلان حالة تفشي الجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها؛ وذلك حفاظًا على صحة وحياة المواطنين، على أن تكون مدة سريان تلك القرارات هي 365 يومًا من تاريخ صدورها، ويجوز تجديدها، شريطة أن يعرض على مجلس النواب خلال أسبوع، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

إجراءات وزارية لمنع تفشي الأوبئة :

يحق للجنة إدارة الأوبئة اتخاذ مجموعة من القرارات التي تهدف إلى الحفاظ على الصحو العامة، ومنع انتشار الوباء، وتقليل عدد الإصابات، وتتضمن الإجراءات الآتي :