/671968/الرئيس-السيسي--توقف-النزاع-شريطة-أساسية-لإعادة-إعمار-المناطق-المتضررة

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جلسة "المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات"، المنعقدة الآن بمنتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، وسط مشاركة شبابية من مختلف دول العالم.

دوت الخليج

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة :"الأزمات التي تعيشها البلاد التي يوجد بها نزاعات تؤثر على الشباب والصغار، ولكي نتمكن من التحرك لابد أن تتوقف النزاعات القائمة ولكي يتمكن العالم من المضي قدمًا، لأن فنيًا لا يمكن عمل سيهدف لإعادة الإعمار في مناطق بها صراعات لأن هناك أضرار كثيرة ستحدث، وهذا يعني إذا توافرت فرصة لتوقف النزاع ستتواجد بالطبع فرصة لإعادة الإعمار".

معالجة الأثار النفسية لمناطق النزاع :

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي :"توفير الطعام والمأوى والملبس والعلاج للمتواجدين في مناطق الصراعات والنزاعات أهم بنود إعادة الإعمار"، موضحًا أن إعادة الإعمار يكلف الكثير والكثير ليس فقط تمويل ولكن هناك بعد انساني ونفسي واجتماعي ترتب على الأزمة يجب معالجته والتعامل الصحيح مع أثاره النفسية.

هذا وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة أخرى صباح اليوم تحت عنوان "تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، ضمن فاعليات اليوم الثالث لأعمال منتدى شباب العالم، المنعقد في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، وسط مشاركة شبابية من مختلف دول العالم.

السيسي : وفرنا 300 وحدة سكنية للمصريين :

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة :"تضافر الجهود بين الدولة وبين مبادرة حياة كريمة وانشأنا خلالها ما يقرب من 300 ألف وحدة سكنية ويستمر العمل دون توقف حتى نقضي على الفقر تمامًا، خاصة وأن الفقر متعدد لا يحتاج أموال فقط ولكن يحتاج اجراءات متكاملة تحقق معالجة هذا الفقر المتعدد، من سكن وصحة ودخل وتعليم".

السيسي يتعهد بإخراج المصريين من حالة العوز والفقر :

وأضاف الرئيس السيسي :"أخذنا عهد أن نستمر في العمل دون توقف أو غفلة أو نوم حتى نصل بمصر إلى أعلى مستوى، لأن المخاطر الموجودة في إفريقيا كثيرة، والبنوك التي تعطي قروض تكون تكلفة مخاطر الائتمان الخاصة بها عالية جدًا، وإذا سلكنا هذا الطريق لن نخرج أبدًا من الفقر، ولكن هدنا نحنا أو نوفر العيش الكريم للغلابة".

انطلاق منتدى شباب العالم :

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي افتتح أعمال منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة وسط حضور لرؤساء وممثلين من دول العالم، على رأسهم الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن، وولي العهد الأردني، ورئيس الوزراء العراقي، ومن المقرر أن يستمر المؤتمر في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري بمشاركة شبابية من مختلف دول العالم.