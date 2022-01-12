/671971/الرئيس-السيسي-يوجه-رسالة-لشباب-العالم-من-أجل-المساهمة-في-وقف-النزاع-وإعادة-الإعمار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة إلى المشاركين في منتدى شباب العالم بأن يتواصلوا مع أصدقائهم في بلادهم بهدف إيصال صوتهم إلى المسؤولين المشاركين في النزاعات حول العالم من أجل شرح اهمية وضرورة توقف تلك النزاعات.

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وقال "السيسي" خلال مشاركته في جلسة "المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات"، المنعقدة الآن بمنتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، وسط مشاركة شبابية من مختلف دول العالم :"أوجه نداء للدول التي بها نزاعات واقول لهم باسم شباب منتدى العالم على أنهم ينظروا بمنظور مختلف يؤدي إلى تسوية هذه الأزمات حتى نخفف ونقلل من حجم الآثار الصعبة التي ترتبط على هذا النزاع، ونحن في مصر مستعدين أن نشارك بإيجابية في انهاء الصراعات والنزاعات مع كل الدول خاصة المحيطة بنا".

السيسي يشارك في فاعليات منتدى شباب العالم :

هذا وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة أخرى صباح اليوم تحت عنوان "تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، ضمن فاعليات اليوم الثالث لأعمال منتدى شباب العالم، المنعقد في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، وسط مشاركة شبابية من مختلف دول العالم.

السيسي : وفرنا 300 وحدة سكنية للمصريين :

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة :"تضافر الجهود بين الدولة وبين مبادرة حياة كريمة وانشأنا خلالها ما يقرب من 300 ألف وحدة سكنية ويستمر العمل دون توقف حتى نقضي على الفقر تمامًا، خاصة وأن الفقر متعدد لا يحتاج أموال فقط ولكن يحتاج اجراءات متكاملة تحقق معالجة هذا الفقر المتعدد، من سكن وصحة ودخل وتعليم".

السيسي يتعهد بإخراج المصريين من حالة العوز والفقر :

وأضاف الرئيس السيسي :"أخذنا عهد أن نستمر في العمل دون توقف أو غفلة أو نوم حتى نصل بمصر إلى أعلى مستوى، لأن المخاطر الموجودة في إفريقيا كثيرة، والبنوك التي تعطي قروض تكون تكلفة مخاطر الائتمان الخاصة بها عالية جدًا، وإذا سلكنا هذا الطريق لن نخرج أبدًا من الفقر، ولكن هدنا نحنا أو نوفر العيش الكريم للغلابة".

انطلاق منتدى شباب العالم :

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي افتتح أعمال منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة وسط حضور لرؤساء وممثلين من دول العالم، على رأسهم الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن، وولي العهد الأردني، ورئيس الوزراء العراقي، ومن المقرر أن يستمر المؤتمر في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري بمشاركة شبابية من مختلف دول العالم.