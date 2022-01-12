/671974/مصر-كانت-هتكون-دولة-لاجئين أبرز-١٠-تصريحات-للسيسي-بجلسة-المسئولية-الدولية-فى-إعادة-إعمار-مناطق-الصراعات

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة نقاشية بعنوان "المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات" والتي تم عقدها منذ قليل ضمن فاعليات اليوم الثالث لأعمال منتدى شباب العالم، المنعقد في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، وسط مشاركة شبابية من مختلف دول العالم.

دوت الخليج

وأدلى الرئيس السيسي بالجلسة عدد من التصريحات الهامة:

النزاعات في أراضي الصراعات لابد أن تتوقف قبل أي إعمار الإعمار.. وندعو الدول المعنية لوقف الاقتتال

فيه فرق بين تخفيف آثار أزمات الصراع من خلال المبادرات الإنسانية وبين الإعمار الحقيقى إعادة الإعمار (مش أموال فقط) ولكن لها أبعاد أنسانيةوإحتماعية

باسم شباب المؤتمر نطالب جميع دول الصراع بالانتهاء فورا من أجل الاستقرار... والسلام والتعمير ثوابت بالنسبة لنا.. ونسعى للتعاون مع الجميع

في اليمن أحنا مستعدين مع الأشقاء لأي مشاركة إيحابية... ومبدأنا ثابت بعدم التدخل في شئون أحد

دايما مستعدين للتعاون من أجل البناء والتنمية... والأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب جاهزة لاستقبال جميع الاشقاء

قطاع غزه محتاج أكبر من ٥٠٠مليون دولار..ونعمل على أنهاء المراحل المتبقية في الإعمار ونناشد المانحين بالدعم.

التغير بالقوى يتسبب في خراب كبير لايمكن السيطرة عليه.. والمنطقة العربية تأثرت كثيرا من التدخل

مصر هي دولة ال١٠٠ مليون وكانت هتتأثر من التدخلات وتكون دولة لاجئين... و(المانحين.. يعطونا)

كلمة الرئيس السيسي بجلسة المسئولية الدولية في إعادة اعمار مناطق الصراعات

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة :"الأزمات التي تعيشها البلاد التي يوجد بها نزاعات تؤثر على الشباب والصغار، ولكي نتمكن من التحرك لابد أن تتوقف النزاعات القائمة ولكي يتمكن العالم من المضي قدمًا، لأن فنيًا لا يمكن عمل سيهدف لإعادة الإعمار في مناطق بها صراعات لأن هناك أضرار كثيرة ستحدث، وهذا يعني إذا توافرت فرصة لتوقف النزاع ستتواجد بالطبع فرصة لإعادة الإعمار".

معالجة الأثار النفسية لمناطق النزاع :

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي :"توفير الطعام والمأوى والملبس والعلاج للمتواجدين في مناطق الصراعات والنزاعات أهم بنود إعادة الإعمار"، موضحًا أن إعادة الإعمار يكلف الكثير والكثير ليس فقط تمويل ولكن هناك بعد انساني ونفسي واجتماعي ترتب على الأزمة يجب معالجته والتعامل الصحيح مع أثاره النفسية.

هذا وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة أخرى صباح اليوم تحت عنوان "تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، ضمن فاعليات اليوم الثالث لأعمال منتدى شباب العالم، المنعقد في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، وسط مشاركة شبابية من مختلف دول العالم.

السيسي : وفرنا 300 وحدة سكنية للمصريين :

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة :"تضافر الجهود بين الدولة وبين مبادرة حياة كريمة وانشأنا خلالها ما يقرب من 300 ألف وحدة سكنية ويستمر العمل دون توقف حتى نقضي على الفقر تمامًا، خاصة وأن الفقر متعدد لا يحتاج أموال فقط ولكن يحتاج اجراءات متكاملة تحقق معالجة هذا الفقر المتعدد، من سكن وصحة ودخل وتعليم".

السيسي يتعه د بإخراج المصريين من حالة العوز والفقر

وأضاف الرئيس السيسي :"أخذنا عهد أن نستمر في العمل دون توقف أو غفلة أو نوم حتى نصل بمصر إلى أعلى مستوى، لأن المخاطر الموجودة في إفريقيا كثيرة، والبنوك التي تعطي قروض تكون تكلفة مخاطر الائتمان الخاصة بها عالية جدًا، وإذا سلكنا هذا الطريق لن نخرج أبدًا من الفقر، ولكن هدنا نحنا أو نوفر العيش الكريم للغلابة".