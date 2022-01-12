/671975/الرئيس-السيسي--نرفض-تدخل-الآخرين-في-الشؤون-المصرية-الداخلية-ونطالب-المانحين-بعودة-مساهماتهم-في-إعمار-غزة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لا تتدخل في شؤون الدول، ومن هذا المنطلق مصر لا تسمح للآخرين بالتدخل في شؤوننا، ونسعى لحل مشاكلنا بأنفسنا دون تدخل للغير".

دوت الخليج

وأضاف "السيسي" خلال مشاركته في جلسة "المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات"، المنعقدة الآن بمنتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، وسط مشاركة شبابية من مختلف دول العالم :"جميع إمكانيات مصر متاحة للجميع في التعاون من أجل البناء والتنمية والتعمير، والأكاديمية الوطنية المصرية جاهزة للتعاون مع كافة الشباب من جميع دول العالم، لأن الخراب لا ينتج عنه سوى آلام ومعاناة لمن يعيش أزمة، والبناء يعطي الأمل والحلم والحياة".

تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة :

وأوضح السيسي، خلال كلمته :"قطاع غزة يحتاج أكثر من 500 مليار دولار حتى يتم إعماره بكشل جيد، ومصر كانت تتمنى أن تستطيع المساهمة بأكثر مما قدمته، ومازلنا نسعى من أجل أشقائنا في قطاع غزة، ويستمر دورنا في مناشدة المانحين بأن يتقدموا مرة أخرى بعد توقف السنوات الماضية بسبب الجائحة، حجتى يتم إعمار قطاع غزة من جيد".

هذا وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن التغيير بالقوة قد يؤدي إلى خراب لا يمكن السيطرة عليه، قائلًا :"المنطقة العربية دفعت ثمن كبير لرفض تدخل الآخرين في شؤونها، ربنا تفضل على الشعب المصري وحماه من أن يدخل في هذا المصير، ومصر التي بها 100 مليون مواطن نجت من أن تكون دولة بها صراعات وأزمات وتنتظر تبرعات المانحين لإعمارها".

الرئيس السيسي يشارك في جلسة إعادة الإعمار :

هذا وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة أخرى صباح اليوم تحت عنوان "تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، ضمن فاعليات اليوم الثالث لأعمال منتدى شباب العالم، المنعقد في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، وسط مشاركة شبابية من مختلف دول العالم.

السيسي : وفرنا 300 وحدة سكنية للمصريين :

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة :"تضافر الجهود بين الدولة وبين مبادرة حياة كريمة وانشأنا خلالها ما يقرب من 300 ألف وحدة سكنية ويستمر العمل دون توقف حتى نقضي على الفقر تمامًا، خاصة وأن الفقر متعدد لا يحتاج أموال فقط ولكن يحتاج اجراءات متكاملة تحقق معالجة هذا الفقر المتعدد، من سكن وصحة ودخل وتعليم".

السيسي يتعهد بإخراج المصريين من حالة العوز والفقر :

وأضاف الرئيس السيسي :"أخذنا عهد أن نستمر في العمل دون توقف أو غفلة أو نوم حتى نصل بمصر إلى أعلى مستوى، لأن المخاطر الموجودة في إفريقيا كثيرة، والبنوك التي تعطي قروض تكون تكلفة مخاطر الائتمان الخاصة بها عالية جدًا، وإذا سلكنا هذا الطريق لن نخرج أبدًا من الفقر، ولكن هدنا نحنا أو نوفر العيش الكريم للغلابة".

انطلاق منتدى شباب العالم :

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي افتتح أعمال منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة وسط حضور لرؤساء وممثلين من دول العالم، على رأسهم الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن، وولي العهد الأردني، ورئيس الوزراء العراقي، ومن المقرر أن يستمر المؤتمر في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري بمشاركة شبابية من مختلف دول العالم.