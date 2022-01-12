/671958/الاتحاد-الإفريقي-للشباب-نهنئ-مصر-على-نجاح-إستضافة-منتدى-شباب-العالم

ألتقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شيدو كيلوبترا مبيمبا مبعوث الاتحاد الافريقي للشباب وذلك على هامش حضورها منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد صبحي: "الشباب الافريقي العمود الفقري لتنمية القارة ومحور رئيس في اجندة افريقيا ٢٠٦٣، وللوزارة لجنة متخصصة بالشأن الافريقي لدعم التعاون الافريقي".

وقال مبعوث الاتحاد الافريقي للشباب: "زيارتي هي الأولى لمصر، وأهنئ الرئيس السيسي بنجاح منتدى شباب العالم ".

وأضاف: :نرغب في تكثيف التعاون مع الشباب المصري، وتدعيم برامج التطوع في افريقيا".

أشرف صبحي

وتابع أشرف صبحي: "إن الشباب الافريقي لديه تطلعات كبيرة في السنوات المقبلة ، وهم العمود الفقري في تنمية القارة الافريقية ، ومحور رئيس في أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، وهي أجندة طموحة تعترف بأن تمكين الشباب يسهم إسهاما هائلا في تنمية أفريقيا".

وأوضح وزير الشباب والرياضة ان وزارة الشباب والرياضة على تواصل مستمر مع الاتحاد الافريقي وخاصة ادارة الشباب بمفوضية العلوم والتكنولوجيا والموارد البشرية ، وأن هناك تعاون كبير مع الاتحاد الافريقي في تنفيذ العديد من البرامج الشبابية ، مشيرا للجنة الشئون الافريقية التي تم تدشينها مؤخرا في الوزارة لدعم التعاون الافريقي في مجالات الشباب والرياضة.

دعم مصر للشباب الإفريقي

اشار اشرف صبحي ان وزارة الشباب والرياضة لديها حزمة من البرامج الشبابية والرياضية في اطار دعم الشباب الافريقي والتي تستهدف تأهيل وتدريب الشباب الافريقي في مختلف المجالات ، وان الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتعميق العلاقات مع الدول الافريقية من خلال الشباب.

ومن جانبها، قالت مبعوث الاتحاد الافريقي للشباب :" هذه هي زيارتي الاولي لمصر، وسعيدة جدا بالتواجد هنا على ارض السلام بين شباب العالم ، واود أن اهنيء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على نجاح منتدى شباب العالم والذي يعد المنصة الاهم لشباب العالم وخاصة الشباب الافريقي ".

مبعوث الاتحاد الإفريقي للشباب

اشارت "شيدو" انها تعمل بالتعاون الوثيق مع الإدارات ذات الصلة في مفوضية الاتحاد الافريقي ، للمساهمة الفعالة لسياسات وبرامج الشباب في الاتحاد الأفريقي".

واعربت مبعوث الاتحاد الافريقي للشباب عن رغبتها للتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية برئاسة اشرف صبحي لتنفيذ العديد من الفعاليات التي ستساهم في تطوير قدرات الشباب الافريقي اما لجمهورية مصر العربية من خبرة في هذا المجال.