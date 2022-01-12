/671962/أمين-عمر-يزين-الظهور-المصري-الأول-للحكام-المصريين-في-كأس-أمم-أفريقيا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويأتي تواجد أمين عمر حكماً لمباراة الرأس الأخضر وبوركينا فاسو وذلك بعدما تم تواجده بعد إصابات كورونا التي جاءت لبعض حكام البطولة.

ويتواجد الحكم المصري محمود عاشور في نفس المباراة على تقنية الفيديو لمعاونة أمين عمر في المباراة القادمة، وسيكون ذلك التواجد المصري الأول كحكم للساحة وللفيديو في مباراة واحدة في كأس أمم أفريقيا.

كاس امم افريقيا

وكان محمود البنا قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماية بجانب أحمد حسام طه.

وتم استدعاء أحمد الغندور وأمين عمر للتواجد في البطولة الافريقية الحالية لنيل شرف إدارة المباريات.

محمد صلاح: كارلوس كيروش عامل زي الشريك المخالف وبيعاند الشعب المصري فقط

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن كارلوس كيروش عامل زي الشريك المخالف وبيعاند الجماهير فقط.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "كارلوس كيروش بيعاند الشعب المصري ولو شايف الناس ماشية يمين بيروح هو شمال، ودايما بيتعامل مع الجماهير كدا دايما".

وزاد "هل من المعقول أن مفيش حد في مصر بيفهم وكيروش بس هو اللي فينا، والمدرب ده عامل زي النجار المسلح اللي بيرقع في البيت، وكيروش هيفضل يعاند شعب مصر دايما ومفيش فايدة".

أمين عمر

وتابع "معقول مصر مفيش فيها غير صانع العاب واحد بس وهو عبد الله السعيد، المدرب دا مش عارف بيعمل أي ولازم يتحاسب".

واختتم "كيروش قرر عدم وجود أفشة في المنتخب علشان الجماهير بتحب اللاعب ودايما بيعمل عكس الجماهير".

كارلوس كيروش: لا داعي للقلق.. سوف نتأهل للدور القادم في كأس أمم أفريقيا

أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أن أداء اللاعبين في الشوط الأول كان غير جيداً عكس ما حدث في عمر الشوط الثاني.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي إن سبورتس" "لم نقدم الأداء الجيد في الشوط الأول وعاد لنا الأداء مع مرور الوقت، وسنحاول تحسين الأوضاع في الفترة المقبلة".

كارلوس كيروش

وزاد "سوف نتأهل للدور القادم ولا يوجد أي قلق في ذلك ومباراة اليوم للنسيان، ومازال لدينا مبارتي السودان وغينيا بيساو".

واختتم "القادم سيكون افضل لمنتخب مصر في الأدوار القادمة ولدينا المزيد لنقدمة في الفترة المقبلة".