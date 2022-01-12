/671965/أمم-أفريقيا-علي-معلول-يقود-تشكيل-منتخب-تونس-أمام-مالي

أعلن منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس، تشكيل فريقه لمواجهة منتخب مالي، في لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة السادسة، من نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثالثة مساء، على ملعب ليمبي، في لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة السادسة، من نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

تشكيل منتخب تونس امام مالي:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: منتصر طالبي، بلال العيفة، ديلان برون، علي معلول.

خط الوسط: حمزة المثلوثي، إلياس السخيري، عيسى العيدوني، حنبعل المجبري.

خط الهجوم: نعيم السليتي، وهبي الجزري.

قائمة تونس لكأس أمم أفريقيا

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى، البشير بن سعيد، أيمن دحمان، علي الجمل

خط الدفاع: علي معلول، حمزة المثلوثي، محمد أمين بن حميدة، محمد دراجر، عمر الرقيق، أسامة حدادي، بلال العيفة، منتصر الطالبي، ديلان براون.

خط الوسط: حنبعل المجبري، يوهان توزجار، أنيس بن سليمان، سيف الدين خاوي، غيلان شعلالي، إلياس سخيري، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان، علي العابدي.

خط الهجوم: فراس بن عربي، يوسف المساكني، سيف الدين الجزيري، حمزة رفيع، نعيم سليتي، وهبي الخزري.

وأعلن منذر الكبير المدير الفني لنسور قرطاج عن القائمة النهائية، والتي شهدت تواجد ثلاثي من الدوري المصري وهم، علي معلول، سيف الدين الجزيري، وحمزة المثلوثي، بينما غاب فخر الدين بن يوسف عن القائمة، بجانب فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق.

علي معلول

تحدث التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب تتويج المارد الأحمر بالسوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي بركلات الجزاء الترجيحية.

وقال معلول في تصريحات تليفزيونية على قناة "بي إن سبورت":" انتصرنا اليوم بمباراة صعبة أمام فريق كبير ومنظم، ويلعب كرة مميزة وأتعبنا خلال اللقاء".

وأكمل: " فوزنا بالسوبر مميز بالنسبة لي بعد الخسارة مع منتخب تونس في نهائي بطولة كأس العرب أمام منتخب الجزائر".