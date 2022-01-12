كأس أمم أفريقيا: أليو ديانج على مقاعد بدلاء مالي قبل مواجهة تونس

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أعلن محمد مجاسوبا، المدير الفني التشكيل الرسمي لمنتخب مالي، استعدادا لمباراة تونس بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتواجد أليو ديانج لاعب النادي الأهلي على مقاعد بدلاء مالي في مباراة تونس في مفاجئة كبيرة قبل بداية المباراة.

وفيما يلي تشكيل مالي الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: إبراهيم مونكورو

خط الدفاع: هماري تراوري، فايلو ساكو، بوبكار كيكي كوياطي، ماسيديو هايدارا

خط الوسط: أمادو هايدارا، ديادي ساماسيكو، أداما تراوري

خط الهجوم: أداما تراوري، موسى دجينيبو، إبراهيم كوني

أمم أفريقيا: علي معلول يقود تشكيل منتخب تونس أمام مالي

أعلن منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس، تشكيل فريقه لمواجهة منتخب مالي، في لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة السادسة، من نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثالثة مساء، على ملعب ليمبي، في لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة السادسة، من نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

تشكيل منتخب تونس امام مالي:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: منتصر طالبي، بلال العيفة، ديلان برون، علي معلول.

خط الوسط: حمزة المثلوثي، إلياس السخيري، عيسى العيدوني، حنبعل المجبري.

خط الهجوم: نعيم السليتي، وهبي الجزري.

قائمة تونس لكأس أمم أفريقيا

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى، البشير بن سعيد، أيمن دحمان، علي الجمل

خط الدفاع: علي معلول، حمزة المثلوثي، محمد أمين بن حميدة، محمد دراجر، عمر الرقيق، أسامة حدادي، بلال العيفة، منتصر الطالبي، ديلان براون.

تشكيل مالي أليو ديانج

خط الوسط: حنبعل المجبري، يوهان توزجار، أنيس بن سليمان، سيف الدين خاوي، غيلان شعلالي، إلياس سخيري، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان، علي العابدي.

خط الهجوم: فراس بن عربي، يوسف المساكني، سيف الدين الجزيري، حمزة رفيع، نعيم سليتي، وهبي الخزري.

وأعلن منذر الكبير المدير الفني لنسور قرطاج عن القائمة النهائية، والتي شهدت تواجد ثلاثي من الدوري المصري وهم، علي معلول، سيف الدين الجزيري، وحمزة المثلوثي، بينما غاب فخر الدين بن يوسف عن القائمة، بجانب فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق.