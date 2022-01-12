/671967/مي-كرم-الشباب-حلق-فى-سماء-الأبداع-بأجنحة-من-القوة-والابداع--بفضل-توجيهات-الرئيس

أشادت النائبة مي كرم جبر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بانطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، وبمشاركة وفود من 196 دولة على مستوى العالم، ولمدة 4 أيام فى لفترة من 10 : 13 يناير، وبحضور الرئيس السيسي.

دوت الخليج

منتدى شباب العالم

وأشارت النائبة مي كرم جبر، إلى أن الشباب أصبح يناقشون مشكلات تكبل سلام ونماء العالم وليس دولة أو منطقة أو حتى قارة، موضحة ان الشباب عاني لسنوات طويلة من التهميش والاستخفاف بقدراته، مثمنة دعم وتوجيهات الرئيس السيسي للشباب حتي حلقوا فى سماء الأبداع بأجنحة من القوة والابداع، مضيفة “نتحدث ننطلق نبدع والعالم كله يتابعنا بفخر شديد”.

ووجهت مي كرم جبر، عضو مجلس النواب، الشكرً للقيادة السياسية وللرئيس السيسي، مضيفة”وثقت فينا فمنحتنا فرصة أفضل لنعبر عن أنفسنا وننطلق بأحلامنا”ن كما وجهت شكرها لمنتدي شبابا العالم.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن الشباب المصري أصبح يدرك الآن ما هى مشكلات العالم كله، فضلا عن الاستماع لكل متخصص يمتلك فكرة براقة وحل مميز، إضافة إلى أنهم أصبحوا أكثر وعيًا وفهمًا وقدرة على الاختيار.

وأختتمت عضو مجلس النواب، “ادعو كل مصري لمتابعة جلسات المنتدى على الشاشات والمنصات”.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.