/671976/خاص-تأجيل-إجراء-أشعة-أكرم-توفيق-لتحديد-حجم-الإصابة-بسبب-تورم-الركبة

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أنه تم تأجيل إجراء الأشعة للاعب أكرم توفيق لحين عودة الركبة لطبيعتها.

ولم يتم إجراء الأشعة للاعب أكرم توفيق حتى الأن ومن المقرر أن تقام غداً أو يوم الجمعة كحد أقصى.

وكان أكرم توفيق قد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة نيجيريا في افتتاح مشوار منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وهناك أقاويل تفيد بعودة أكرم توفيق إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة للاطمئنان على حالته بشكل دقيق.

تعرف على حقيقة اصابة اكرم توفيق بالرباط الصليبي

مازال القلق يحوم حول مدى قوة إصابة أكرم توفيق لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، وذلك بعد المشاركة أمام نيجيريا في افتتاح كأس أمم أفريقيا.

وغادر أكرم توفيق مباراة مصر ونيجيريا بعد مرور 6 دقائق من بداية المباراة وذلك بعدما تعرض لإصابة قوية على مستوى الركبة ولا يتمكن من استكمال المباراة، ليشارك بدلا منه محمد عبد المنعم لاعب فيوتشر.

أكرم توفيق

وخرجت أقاويل كثيرة بعد نهاية المباراة حول إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبي وغيابه عن صفوف منتخب مصر في باقي مباريات البطولة والنادي الأهلي أيضا الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

وكان مدحت شلبي تحدث عبر قناة أون تايم سبورتس 2 بأن إصابة أكرم توفيق عبارة عن قطع في الرباط الصليبي وبذلك يغيب اللاعب بشكل رسمي عن باقي مباريات البطولة.

اصابة اكرم توفيق

أما الرواية الثانية كانت عن طريق أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس 1 والذي أعلن أن إصابة أكرم توفيق عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة فقط وليس رباط صليبي.

ولفت شوبير أن هذا الكلام جاء من طبيب منتخب مصر محمد أبو العلا، ولم يتم الكشف عن مدى قوة الإصابة حتى الأن.

ومن المؤكد أن أكرم توفيق سوف يعود للقاهرة خلال الساعات المقبلة من أجل إجراء اشعة كاملة على الركبة من أجل معرفة مدى قوة الإصابة لأنه لا توجد أي مراكز خاصة بالاشعات في الكاميرون حاليا.