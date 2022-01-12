رضوى جعفر من منتدي شباب العالم لـ دوت الخليج: مصر تعيش حالة فريدة من نوعها بقيادة السيسي

/671977/رضوى-جعفر-من-منتدي-شباب-العالم-لـ-تحيا-مصر-مصر-تعيش-حالة-فريدة-من-نوعها-بقيادة-السيسي

قالت النائبة رضوي جعفر وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ان الحالة المصرية الفريدة التى تعيشها الدولة بكافة مؤسساتها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبر عن تكامل واضح لمنهج التطوير والتعمير والبناء لكافة جوانب الحياة بالنسبة للمواطن المصري مشيرة الى انه بات جليا وواضحا كيف كانت الدولة واين اصبحنا الان .

دوت الخليج

واوضحت وكيلة لجنة التضامن الاجتماعي النائبة رضوي جعفر فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج من منتدي شباب العالم بعد مشاركتها فى الجلسة النقاشية تحت عنوان " تجارب تنموية فى مواجهة الفقر " بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الى ان حياة كريمة تعد من اعظم المبادرات فى التاريخ المصري وكيف تخطوا الدولة لاعمار والنهوض بالقري المصرية التى عانت كثيرا وكيف سيخدم اكثر من 50 مليون مواطن مؤكدة على ان حديث الرئيس اليوم عن الحالة المصرية فى التحدي والتواصل فى العمل والبناء يؤكد على قوة وتوحد مؤسسات الدولة حول هدف واحد لبناء الجمهورية الجديدة .

رضوى جعفر: مصر تعيش حالة فريدة من نوعها بقيادة السيسي

واشارت جعفر الى الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني فى مشاركة مؤسسات الدولة فى عملية البناء وخاصة فى مشروع حياة كريمة مؤكده علي استمرار عملية التنمية بزيادة معدلات تنمية نراها واضحه .

منتدى شباب العالم

وعن منتدي شباب العالم المقام في مدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، اكدت جعفر على ان المنتدي اصبح منصه شبابية عالمية لتلاقي وعرض الثقافات المختلفة وتبادل خبرات شبابية هى الاعظم فى التواصل فى التاريخ الحديث وكم من الاستفادة بتبادل الافكار والرؤي الشببية والتجارب المختلفة .

تجدر الاشارة إلى أن الرئيس السيسي قد شارك في جلسة نقاشية بعنوان “تجارب تنموية في مواجهة الفقر” المنعقدة الآن ضمن فاعليات اليوم الثالث لأعمال منتدى شباب العالم، المنعقد في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، وسط مشاركة شبابية من مختلف دول العالم.

دوت الخليج

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة :"أوجه التحية لشباب مصر لأن المنتدى كان أحد أفكار شباب مصر، وحياتة كريمة التي تعتبر الأن نموذج ملهم كان أيضًا أحد أفكار شباب مصر".

السيسي : أوجه الشكر لشباب مصر لأنهم أصحاب فكرة المنتدى.. وحاربنا الفقر للخروج من متاهة التخلف

وأضاف "السيسي" :"الفقر في بلادنا وبلاد كثيرة يرتكز جزء كبير منها في أفريقيا، الفقر يدخل البلاد في متهات التخلف والجهل، ويستهلك طاقتها، مثلث الفقر والتخلف والجهل يصعب على أي حد الخروج منه بسهولة، وأنا بقول الكلام ده لأن الشباب المموجود هنا لابد أن يعرف أن مصر في 2011 كانت على وشك الانهيار الكامل من 10 سنين، حتى حين تمت اجراءات وانتخابات جاءت حكومة وقيادة الشعب لم يستطع تحمل أدائها لمدة عام وخرج في الشوارع ضدها، وحين توليت المسؤولية كان شغلي الشاغل هو محاربة الفقر والعمل بإتقان وإيمان، ولم يكن هناك حل آخر".

خطة مصر للخروج من الفقر :

وتابع رئيس الجمهورية السيسي :"خلال 7 سنوات كان حجم الإنفاق من أجل الخروج من متاهة الفقر أكثر من 6 تريليون جنيه حوالي 400 مليار دولار، وعدد الشركات وصل إلى 4500 شركة، ويمكننا القول إن مصر أدارات الموقف في الجائحة بتوازن بين الاجراءات الاحترازية والعمل بلا توقف، والفقر خطر أكبر بكثير من الجائحة، لأنه جائحة تدمر دون توقف".

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة :”تضافر الجهود بين الدولة وبين مبادرة حياة كريمة انشأنا خلالها ما يقرب من 300 ألف وحدة سكنية ويستمر العمل دون توقف حتى نقضي على الفقر تمامًا، خاصة وأن الفقر متعدد لا يحتاج أموال فقط ولكن يحتاج اجراءات متكاملة تحقق معالجة هذا الفقر المتعدد، من سكن وصحة ودخل وتعليم”.

الرئيس السيسي : أنشأنا 300 وحدة سكنية من خلال مباردة حياة كريمة وهدفنا إخراج المصريين من حالة العوز

وأضاف “السيسي” :”الـ300 ألف وحدة كنا نعمل على تجهيزهم من البناء إلى الفرش والتجهيز الكامل الذي يسمح للعيش فيها مباشرة، رغم أننا لسنا من الدول الغنية مثل امريكا وانجلترا، ولكن قولنا لابد أن نبني مساكن كريمة للمواطنين ونخرجهم من حالة العوز والفقر التي يعانون منها”.

مخاطر الاقتراض :

وتابع رئيس الجمهورية :”اخذنا عهد أن نستمر في العمل دون توقف أو غفلة أو نوم حتى نصل بمصر إلى أعلى مستوى، لأن المخاطر الموجودة في إفريقيا كثيرة، والبنوك التي تعطي قروض تكون تكلفة مخاطر الائتمان الخاصة بها عالية جدًا، وإذا سلكنا هذا الطريق لن نخرج أبدًا من الفقر، ولكن هدنا نحنا أو نوفر العيش الكريم للغلابة”.