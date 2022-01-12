عاجل.. أول تعليق من الصحة على حريق معهد الكبد (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عدم تأثر الخدمات الطبية المقدمة للمرضى من خلال المعهد القومى لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد والأمراض المُعدية، وذلك فى أعقاب الحريق المحدود الذى اندلع صباح اليوم الأربعاء، بمنطقة المخازن خلف المعهد، حيث نجحت سيارات الحماية المدنية فى إخماد الحريق خلال دقائق قليلة.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحريق اندلع فى المبنى الخاص بمنطقة مخازن المعهد التابع لهيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، وتقع فى الممر الخلفى بين المعهد والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، مؤكدا أن الحريق لم يسفر عن أى إصابات، وأن الخدمة الطبية لم تتأثر، والمعهد يواصل تقديم خدماته للمرضى على الوجه الأكمل. ومن جانبه، قال الدكتور باسم عيسى مدير المعهد القومى لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد والأمراض المُعدية، إن المعهد مستمر فى استقبال المرضى المترددين على أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية، مؤكدًا تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية، وجارى إزالة آثار الحريق، لإعادة كل شيء إلى أصله.

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