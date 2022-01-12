ثورة علمية.. باحثة فى علوم دمياط تكتشف فطرا خطيرا له تداعيات اقتصادية (صور)

وأفاد التقرير، تمكن هدى الغرباوى مدرس الميكروبيولوجى بقسم النبات والميكروبيولوجى بكلية العلوم بالجامعة بإجراء دراسة لمجموعة الفطريات البازيدية التى تسبب إصابة وتحلل وأمراض مجموعة أشجار الخشب والفاكهة بمنطقة الدلتا، وتأتى خطورة هذا الفطر فى تسببه فى تحلل مجموعة الأشجار ذات القيمة الاقتصادية وعلى وجه الخصوص، أشجار النخيل والليمون والبرتقال والمانجو.
وأضاف التقرير، أن الدراسة التى أجرتها هدى الغرباوى قامت من خلالها بتتبع الفطر وتجميعه ودراسته داخل مصر، ثم إجراء الأبحاث الفسيولوجية والتشريحية والجينية من خلال مهمة علمية خارجية لإثبات السلالة الجديدة للفطر المكتشف مقارنة بالسلالات المثبتة عالميًا.
وأكد التقرير على أهمية البحث من حيث التأثير العالمى، حيث يساهم فى إعادة توصيف وتسمية مجموعة أخرى من الفطريات العالمية تشمل اثنين من الفطريات المثبتة سابقًا؛ لتتبع نفس الجنس الجديد crystallicutis، وتم إثبات اسم الفطر الجديد فى بنك الفطريات العالمى، وإثبات جينات الدراسة فى بنك الجينات العالمى.
وتم نشر الدراسة بمجلة Fungal Biology (Q1 ranked) التابعة ل science direct للعام 2021 بالاشتراك والتعاون العلمى مع باحثى الفطريات بجامعات بريطانيا والدنمارك، وبالتعاون مع جاريث جريفيت أستاذ الفطريات ورئيس قسم الميكروبيولوجى بجامعة ابريستويت بالمملكة المتحدة، وكايو ليدوتروا بقسم البيولوجى بجامعة كوبنهاجن بالدنمارك.
وأشار دعدور رئيس جامعة دمياط إلى قيام الجامعة بتكريم الباحثة وتقديم التهنئة لها لهذا الإنجاز العلمى، الذى يأتى تأكيدًا على الاهتمام بالبحث العلمى وتطويره لخدمة المجتمع، حيث ينتشر هذا الفطر بمزارع الفاكهة فى منطقة الدلتا ويتسبب فى تحلل أشجار نخيل البلح، حيث يشتكى العديد من المزارعين لما يسببه من خسائر اقتصادية.
وأوضحت هدى الغرباوى، أنها تعمل حاليًا على دراسة اكتشاف أسباب انتشار الفطر ووضع الحلول للتغلب على هذه المشكلة.
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