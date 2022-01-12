رسالة الرئيس السيسى لأطراف النزاعات فى العالم (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى، على هامش جلسة نقاشية بمنتدى شباب العالم تحت عنوان: "المسؤولية الدولية فى إعادة إعمار مناطق الصراعات"، ضمن فعاليات اليوم الثالث، إن التغيير بالقوة قد يؤدى لخراب لا يمكن السيطرة عليه.

وأشار الرئيس إلى أنه فى عام 2011 كادت أن تنجرف مصر إلى منعطف خطير لولا عناية الله بها وبشعبها، مضيفًا أن هناك فرق بين تخفيف آثار الصراعات وإعادة إعمار الدول بعد الحروب، متابعًا: "مستعدون للتدخل بإيجابية فى أزمة اليمن".

منتدى شباب العالم حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.